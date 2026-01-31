Culture

Le Melhoun au théâtre par Amine Nassour

Le metteur en scène Amine Nassour. (S.Bouchrit/Le360)

Par Achraf El Hassani et Said Bouchrit
Le 31/01/2026 à 18h00

VidéoLe metteur en scène Amine Nassour remet le melhoun au centre de l’expérimentation théâtrale avec Al-Harraz, où la poésie devient matière vivante, portée par le souffle du plateau. Loin d’un hommage muséal, il fait du patrimoine un moteur d’invention: une ressource esthétique capable de régénérer le théâtre contemporain et d’ouvrir une voie singulière face à des productions parfois trop formatées, qui peinent à surprendre le public.

Dans «Al-Harraz», le metteur en scène Amine Nassour place le Melhoun au sein d’un laboratoire d’expérimentation théâtrale, cherchant à renouveler l’art de la scène et à sortir la notion de spectacle de son cadre traditionnel. Son ambition est de faire dialoguer le texte avec la réalité et ses transformations, en redonnant vie à la poésie du «Harraz».

Nassour cherche, à travers ce projet, à moderniser la fabrication théâtrale, en travaillant directement sur le poème, qu’il transforme en matériau vivant. L’objectif n’est pas de présenter le melhoun comme un patrimoine figé, mais comme une source artistique dynamique, capable d’enrichir et de prolonger le texte dramatique.

Le metteur en scène veut élargir les frontières du théâtre en intégrant d’autres formes d’expression. Il cherche à créer une expérience de spectacle plus consciente de ses propres transformations esthétiques, en valorisant la beauté du melhoun et son potentiel à renouveler le texte dramatique et à pousser le théâtre vers «l’extrême du rêve».

Lire aussi : Le metteur en scène Ayoub El Aïassi, désormais à la tête d’une nouvelle direction au sein de la SNRT

Dans cette pièce, Nassour a également choisi de collaborer avec les étudiants de l’Institut supérieur des arts dramatiques et de l’animation culturelle (ISADAC), une démarche qui vise à former une nouvelle génération de praticiens capables de considérer le patrimoine non comme un objet à documenter, mais comme un concept artistique à exploiter.

Cette approche a été reconnue et saluée: «Al-Harraz» a remporté le prix du meilleur metteur en scène lors de la 25ème édition du Festival National du Théâtre de Tétouan, confirmant ainsi sa place prestigieuse dans la pratique théâtrale contemporaine.

Amine Nassour signe une œuvre marquée par le patrimoine, mais qui ne le traite pas sous un angle documentaire. Il le considère comme une valeur esthétique et symbolique, un refuge créatif face à la répétition et à l’épuisement des formes contemporaines, et une réponse aux spectateurs qui se détournent du théâtre au profit d’autres modes d’expression.

Par Achraf El Hassani et Said Bouchrit
Le 31/01/2026 à 18h00
#melhoun#theâtre#ISADAC#patrimoine#Festival National du Théâtre de Tétouan

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat by night: la Tour Mohammed VI et le Grand Théâtre se parent de lumière

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Grand Théâtre de Fès: 68 millions de dirhams pour la deuxième tranche des travaux

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Autour du Grand Théâtre Mohammed VI, un écrin de verdure en plein cœur de Rabat

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le metteur en scène Ayoub El Aïassi, désormais à la tête d’une nouvelle direction au sein de la SNRT

Articles les plus lus

1
Barrages: le taux de remplissage grimpe à 61,3%, Al Wahda tire la hausse des réserves
2
Le barrage Allal El Fassi frôle le plein avec un taux de remplissage de 98%
3
Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle
4
France: Rafik Temghari, itinéraire d’un élu qui veut algérianiser les Hauts-de-Seine
5
La CAF hors-jeu
6
Décès de l’artiste Abdelhadi Belkhayat, un monument de la chanson marocaine
7
La Fondation nationale des musées prend les rênes du Musée de la photographie et des arts visuels
8
Les retenues des barrages frôlent 10 milliards de m³, le taux de remplissage gagne 2 points en une journée
Revues de presse

Voir plus