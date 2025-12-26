Culture

Grand Théâtre de Fès: 68 millions de dirhams pour la deuxième tranche des travaux

La maquette du Grand Théâtre de Fès.

Aux portes de Fès, un nouveau pôle culturel prend forme. Le Grand Théâtre, conçu par l’architecte Amine Bencheqroun, entre dans une nouvelle phase de travaux, avec un financement complémentaire dédié à l’achèvement de cet édifice emblématique dont la livraison, attendue depuis 2025, pourrait être légèrement repoussée.

Par Qods Chabâa
Le 26/12/2025 à 14h05

La construction du Grand Théâtre de Fès n’est pas encore arrivée à son terme. Initialement prévue pour 2025, la livraison de l’édifice pourrait connaître un léger décalage. Pour la seconde tranche des travaux, une enveloppe de 68 millions de dirhams vient d’être allouée, sous la supervision de l’Agence nationale des équipements publics, maître d’ouvrage délégué.

Attribué en 2023 à l’architecte Amine Bencheqroun, le projet se déploie sur une superficie de 1,6 hectare et prévoit une salle de 1.000 places. Le futur théâtre s’implante en périphérie de Fès, à proximité immédiate d’un centre commercial et d’une voie rapide reliant la ville à Meknès, dessinant un nouveau pôle culturel aux portes de l’agglomération.

Lire aussi : Le Grand théâtre de Casablanca toujours fermé: artistes et public à bout de patience

«L’implantation sur un terrain en contrebas de la voie rapide et le dénivelé de -3,50 m ont conduit à la conception d’un bâtiment monolithique», explique l’architecte. Ce volume principal abrite la salle de théâtre et la cage de scène, respectivement hautes de 14 m et 23 m. Autour de ce noyau central, des volumes annexes de 8,90 m accueillent les espaces fonctionnels complémentaires.

La volumétrie du théâtre répond aux besoins spécifiques de chaque espace intérieur. La salle de théâtre et la scène, espaces clos par excellence, sont entourées de zones tampons sur deux niveaux. Au nord, elles abritent au rez-de-chaussée le salon d’honneur, l’infirmerie et les locaux techniques, tandis que l’étage est consacré à l’administration. Au sud, les locaux d’activités occupent les deux niveaux. Enfin, derrière la cage de scène, les salles de répétition et les loges des artistes forment une zone tampon, garantissant l’isolation phonique et la protection contre l’extérieur.

Le budget global du théâtre, dont la durée initiale des travaux était estimée à 15 mois, s’élève à environ 37,5 millions de dirhams, incluant le gros œuvre, l’étanchéité, les revêtements, les faux plafonds et la peinture.

#Grand Théâtre#Chantier de construction#Architecte Amine Bencheqroun#Grand Théâtre de Fès

