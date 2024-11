Le metteur en scène Ayoub El Aïassi, désormais à la tête d’une nouvelle direction au sein de la SNRT

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) accueille un nouveau venu: le réalisateur et écrivain Ayoub El Aïassi, récemment nommé directeur adjoint des programmes culturels. Sa nomination officialise la création du département des programmes culturels au sein de la SNRT. «La nomination d’El Aïassi à cette nouvelle direction, rattachée à la Direction centrale de l’antenne et de la production, démontre que la SNRT s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence de la culture à travers des programmes diversifiés et de qualité, ciblant un large public», indique un communiqué de la SNRT.

Avec plus de vingt ans d’expérience, Ayoub El Aïassi a dirigé une société de production et plusieurs institutions culturelles et artistiques. Il a également organisé de nombreux événements et congrès internationaux, représentant le Maroc lors de diverses manifestations culturelles sur la scène mondiale.

Réputé pour sa vision innovante et ses contributions majeures à l’audiovisuel, El Aïassi a produit et réalisé plusieurs films, aussi bien de fiction que documentaires, et a écrit des scénarios pour des films et des séries. Il est également l’auteur d’articles et de dossiers approfondis sur l’audiovisuel, publiés dans la presse nationale.

Ayoub El Aïassi est diplômé de l’École supérieure des arts visuels, avec une spécialisation en cinéma et audiovisuel, et a suivi une formation en écriture de scénario à l’École nationale supérieure de l’audiovisuel de l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Il a également suivi une formation en transmédia, storytelling et architecture narrative dans le cadre du programme Euro-Med Audiovisuel. Actuellement, il prépare un master international en administration des affaires à HEC Liège.