La plateforme de replay de la SNRT est arrivée, en attendant les séries

Deux mois après l’avoir annoncé, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) lance enfin sa plateforme de replay. Désormais il faudra se rendre sur le site snrt.ma pour revoir ses programmes préférés sur Al Aoula, Laâyoune, Arryadiya, Attaqafia, Almaghribiya, Assadissa et Tamazight.

Pour l’instant, et à l’heure de l’écriture de ces lignes, les séries marocaines diffusées sur Al Aoula ne sont toujours pas proposées sur le replay. «Il y a plusieurs chaînes, plusieurs programmes à intégrer, nous sommes entrain de réfléchir à la meilleure approche pour intégrer les séries. Ce sera fait incessamment», rassure une source au département marketing de la SNRT.

Fin novembre 2023, à la diffusion de la série «Ila Dak El Hal», de Mourad El Khaoudi, les internautes avaient remarqué que la chaîne YouTube de la SNRT, où étaient proposées systématiquement toutes les séries d’Al Aoula, avait soudainement disparu. Depuis, les seules rediffusions disponibles sur YouTube sont -pour des raisons de droits de diffusion- de mauvaise qualité et accompagnées d’un fonds sonore désagréable.

En attendant l’intégration des séries, la plateforme démarre avec plus de 2.500 heures de contenus audiovisuels émis sur l’ensemble du bouquet télé et radio de la SNRT. Et la priorité est donné aux journaux télévisés et aux magazines d’information, rediffusés dans la minute qui suit la fin du programme.

«La plateforme accorde un intérêt à l’information comme priorité. Ainsi, elle propose une retransmission en continu des JT, via le live, et leurs replays instantanés à visionner à partir des ordinateurs, téléphones, et tablettes. Pour cela, elle adopte une technologie de pointe avec un design sobre et épuré», peut-on lire dans un communiqué de la SNRT.

La SNRT dit vouloir veiller à consolider sa forte présence dans l’espace numérique. Cela se manifeste, selon elle, par les 23,6 millions d’abonnés à ses plateformes, qui ont réalisé 3,55 milliards de vues et 570 millions d’heures de vues, y compris la chaîne Al Aoula sur YouTube, «qui récolte une croissance annuelle remarquable de plus de 250 millions de vues».