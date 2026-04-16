Culture

Le Maroc accueille le tournage de «The Hourglass», du réalisateur canadien Kim Nguyen

Marine Johnson (à droite) sur le tournage du film "The Hourglass".

Marine Johnson (à droite) sur le tournage du film The Hourglass.

Le Maroc accueille le tournage de «The Hourglass», du réalisateur canadien Kim Nguyen

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 08h35

The Hourglass retrace l’histoire bouleversante d’Edith Blais et Luca Tacchetti. Ces deux compagnons de voyage ont été enlevés au Mali par un groupe terroriste, puis retenus prisonniers pendant 465 jours. Le film relate leur calvaire et leur évasion quasi suicidaire. Il s’agit d’une adaptation du livre autobiographique d’Edith Blais, Le Poids du sable: Mes 450 jours de captivité dans le Sahara.

Dans le rôle d’Edith Blais, on retrouve l’actrice Marine Johnson, connue pour son rôle dans Drunken Birds, et l’Italien Luca Coluccidans la peau de Luca Tacchetti. La distribution comprend Diouc Koma, Mouloud Ayad, Marianne Fortier et Jean Bui, rapporte le magazine américain Hollywood Reporter.

Lire aussi : Le Maroc parmi les lieux de tournage du thriller «Last Flight» avec Benedict Cumberbatch

Le film, dont le tournage a débuté aux îles Canaries et se poursuivra au Maroc et à Montréal jusqu’à la mi-mai, est le neuvième film du réalisateur canadien Kim Nguyen. Coproduction canado-française, il emboîte le pas à War Witch, lauréat de l’Ours d’argent de la 62ème édition du Festival de Berlin en 2012; Two Lovers and a Bear, présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2016; Eye on Juliet, qui a remporté le Prix de la critique européenne lors de la 74ème Mostra de Venise en 2017 ou encore The Hummingbird Project.

Le film The Hourglass sortira en salles au Canada en 2027.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 08h35
#cinéma#Film#Maroc#Tournage

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