Le festival Littératures itinérantes pose ses valises à Rabat

Et de six pour le festival Littératures itinérantes. Le parc Hassan II de Rabat accueillera l’édition 2024 de cette messe itinérante du livre à partir du 5 octobre. Après Salé, Marrakech, Casablanca, Fès et Tanger, c’est au tour de la capitale de recevoir une quarantaine d’écrivains. Au menu, des tables rondes à la Bibliothèque nationale et des séances de dédicace sur les lieux du festival.

Cette année, les organisateurs ont choisi pour thème «Littérature et mémoires» et prévu la participation d’auteurs venus de seize pays. On peut citer parmi eux Joukha Elharthi, Achraf Elashmawi, Mohammed Sghir Janjar, Yasmine Chami, Nimrod Bena, Georgia Makhlouf ou Laurent Gaudé.

Une première rencontre-débat en langue arabe se tiendra de 9h à 10h30 autour du thème de cette édition, avec Abdelkader Chaoui, Mohammed Achaari, Joukha Elharthi et Achraf Elashmawi. Elle sera modérée par Sghir Janjar.

De 11h à 12h30 aura lieu une rencontre-débat en langue française sur le même thème, «Littérature et mémoires», avec Yasmine Chami, Nimrod Bena, Georgia Makhlouf et Laurent Gaudé, sous la modération de Adil Hajji.

Le festival sera aussi l’occasion de récompenser les lauréats du concours de la nouvelle à 13h. Un peu plus tard, à partir de 16h, les écrivains présenteront et dédicaceront leurs livres dans le parc Hassan II. Une occasion pour les lecteurs de rencontrer et d’échanger avec les auteurs.

En marge du festival, une caravane de huit écrivaines, membres du Parlement des écrivains francophones, sillonnera Marrakech (7-8 octobre), Essaouira (9-10 octobre) et Agadir (11-12 octobre) dans le but de rencontrer et de conquérir de nouveaux lecteurs. On compte parmi elles Georgia Makhlouf (Liban/France), Tanella Boni (Côte d’Ivoire), Diane Régimbald (Canada), Fatma Bouvet (Algérie/France), Marielle Anselmo (France), Laure Mi Hyun Croset (Corée/Suisse), Denise Desautels (Canada) et Nadia Essalmi, présidente du festival.