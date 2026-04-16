Culture

Le 4ème volet du film américain «La Momie» sera tourné au Maroc

Brendan Fraser, Rachel Weisz et John Hannah dans le film "La Momie".

Brendan Fraser, Rachel Weisz et John Hannah dans le film La Momie.. ©1999

Produit par Universal Pictures, le film La Momie est de retour sur les grands écrans dans un quatrième volet qui sera en partie tourné au Maroc.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 11h09

Les fans du film La Momie peuvent se réjouir: la suite de la saga est en cours de préparation, avec à l’affiche, selon Hollywood Reporter, John Hannah, de retour dans le rôle du frère de Rachel Weisz, ainsi que Brendan Fraser qui signe également son grand retour dans ce nouvel opus de la saga.

Pour rappel, dans le premier volet sorti en 1999, Brendan Fraser campait le rôle d’un chasseur de trésors qui se rend en Égypte dans les années 1920 en compagnie d’une bibliothécaire, interprétée par Rachel Weisz, et réveille accidentellement un grand prêtre doté de pouvoirs surnaturels.

Lire aussi : Le Maroc accueille le tournage de «The Hourglass», du réalisateur canadien Kim Nguyen

Si les détails de l’intrigue restent pour l’instant confidentiels, le tournage devrait débuter cet automne à Londres et au Maroc avec, à la réalisation, le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, pour une sortie prévue en mai 2028.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 11h09
#tournage de films étrangers au Maroc#cinéma

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