Le 4ème volet du film américain «La Momie» sera tourné au Maroc

Les fans du film La Momie peuvent se réjouir: la suite de la saga est en cours de préparation, avec à l’affiche, selon Hollywood Reporter, John Hannah, de retour dans le rôle du frère de Rachel Weisz, ainsi que Brendan Fraser qui signe également son grand retour dans ce nouvel opus de la saga.

Pour rappel, dans le premier volet sorti en 1999, Brendan Fraser campait le rôle d’un chasseur de trésors qui se rend en Égypte dans les années 1920 en compagnie d’une bibliothécaire, interprétée par Rachel Weisz, et réveille accidentellement un grand prêtre doté de pouvoirs surnaturels.

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Si les détails de l’intrigue restent pour l’instant confidentiels, le tournage devrait débuter cet automne à Londres et au Maroc avec, à la réalisation, le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, pour une sortie prévue en mai 2028.