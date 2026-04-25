L’actrice franco-marocaine Lina El Arabi rejoint la saison 2 de «Citadel», la série d’espionnage américaine

Dès le 6 mai, Prime Video donne rendez-vous aux fans de «Citadel» pour le lancement de la deuxième saison de la série d’espionnage. Lancée en 2023 et produite par les frères Russo, cette série à gros budget est portée par Richard Madden dans le rôle de Mason Kane, et Priyanka Chopra Jonas dans celui de Nadia Sinh, des agents d’élite dont la mémoire a été effacée après la chute de Citadel, une agence d’espionnage indépendante pour laquelle ils travaillaient par le passé, et dont Stanley Tucci, alias Bernard Orlick, fait partie en tant que membre associé.

Au programme de la deuxième saison, des évènements orchestrés dans l’ombre par un puissant syndicat, des alliances qui se font et se défont, des missions périlleuses et des complots qui menacent de bouleverser l’ordre mondial avec en perspective, une nouvelle menace qui contraint le trio à recruter de nouveaux talents pour mener à bien une nouvelle mission à travers le monde.

Parmi les acteurs qui incarneront ces nouveaux talents recrutés par l’agence, l’actrice franco-marocaine Lina El Arabi. Nouveau visage de la saison 2 de «Citadel», l’actrice n’en est pas pour autant une débutante dans le monde du cinéma au sein duquel elle évolue depuis une dizaine d’années.

Lina El Arabi, dont la famille est originaire d’Oujda, a en effet fait ses premiers pas au cinéma dès l’adolescence. Après avoir joué dans le téléfilm «Parle tout bas si c’est d’amour», en 2011, elle enchaîne avec «La déesse aux cent bras» en 2013, puis avec «Sans les gants» en 2014, dans lequel elle joue le rôle de Samia. En 2016, elle est à l’affiche du téléfilm «Ne m’abandonne pas» et dans la série «Kaboul kitchen».

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Parmi les rôles clés de sa carrière, celui d’une adolescente belgo-pakistanaise qui résiste à un mariage forcé dans le drame belge «Noces», en 2017. Un rôle qui lui a valu le prix Valois de la meilleure actrice du Festival international du film francophone d’Angoulême. Entre films indépendants, productions à gros budgets et séries grand public, Lina El Arabi est également apparue dans «Brutus vs César» en 2020, avec Ramzy Bedia, Thierry Lhermitte et Gérard Darmon, ou encore dans la comédie dramatique «Family Business» sur Netflix. Mais c’est son rôle en tant qu’actrice principale dans la série d’action «Furies» en 2024 qui la fera connaître à l’international. Elle y incarne Lyna, une jeune femme entraînée dans le milieu criminel parisien après le meurtre de ses parents.