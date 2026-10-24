Culture

Jazzablanca nominé dans deux catégories des Heavent Festivals Awards 2026

La scène du Festival Jazzablanca à Anfa Park.

Jazzablanca est nominé aux Heavent Festivals Awards 2026 dans deux catégories: «Meilleur festival international» et «Meilleur espace VIP». Les lauréats seront dévoilés le 18 novembre dans le cadre de Heavent Paris et les festivaliers peuvent soutenir Jazzablanca en votant en ligne.

Par La Rédaction
Le 24/10/2026 à 15h28

Le festival Jazzablanca figure parmi les nominés des Heavent Festivals Awards 2026 dans deux catégories: «Meilleur festival international» et «Meilleur espace VIP».

Les lauréats seront dévoilés le 18 novembre dans le cadre de Heavent Paris. Ce salon professionnel réunit les acteurs de l’événementiel et du spectacle vivant. Les Heavent Festivals Awards distinguent les festivals de musique ainsi que leurs initiatives en matière d’accueil, de services et d’organisation.

Lire aussi : Jazzablanca. Les Scorpions ont fait vibrer Casablanca

Cette double nomination met en lumière l’expertise marocaine en matière de production et d’accueil. Elle fait écho à une édition tournée vers le confort du public et le plaisir de vivre Jazzablanca dans toutes ses dimensions.

Elle intervient à l’approche des 20 ans de Jazzablanca. Cet anniversaire sera célébré du 1er au 10 juillet 2027.

Par La Rédaction
Le 24/10/2026 à 15h28
#Jazzablanca#Consécration#Festival#Awards

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