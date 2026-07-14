Culture

Bilan Jazzablanca 2026: 100.000 personnes au rendez-vous

Juanes à Jazzablanca.

Après dix jours de concerts à Anfa Park et au Parc de la Ligue arabe, la 19e édition de Jazzablanca s’est achevée samedi 11 juillet à Casablanca. 100.000 festivaliers ont répondu présents pour cette édition marquée par la présence de grands artistes internationaux et par la Scène 21, dédiée au jazz sous toutes ses formes.

Par La Rédaction
Le 14/07/2026 à 10h28

La 19e édition de Jazzablanca s’est clôturée samedi 11 juillet à Casablanca, après dix jours de musique et de fête à Anfa Park et au Parc de la Ligue arabe. Elles étaient 100.000 personnes à assister aux concerts de l’un des festivals de musique les plus prisés.

Les festivaliers sont venus pour Robbie Williams, Scorpions, Naika, Rilès, Mika, Ms. Lauryn Hill, Jorja Smith ou Jessie J, mais aussi pour circuler entre les scènes, retrouver le Village, découvrir les artistes de la Scène 21, rester entre deux concerts et partager des moments qui dépassent la programmation.

Cette 19e édition a également accompagné les soirs de Coupe du monde, avec un dispositif adapté et une zone dédiée à la projection des matchs, permettant aux festivaliers de suivre les compétitions.

Au-delà des grands shows, la Scène 21 a tenu une place essentielle, réunissant des artistes qui ont fait entendre le jazz dans ses formes les plus vivantes: Yazz Ahmed, Theo Croker, José James avec China Moses, Brian Jackson, Jowee Omicil, Daoud, Shabaka ou encore Hiromi. Autour de cet embryon, la Scène 21 s’est greffée à d’autres sons: la soul de Thee Sacred Souls et Madison McFerrin, le groove de Keziah Jones, l’afrobeat de Nubiyan Twist, le blues habité de Fantastic Negrito, les résonances spirituelles d’Ami Taf Ra ou encore la grande voix africaine de Bonga, dans un concert joyeux porté par le semba et le rythme.

Jazzablanca a terminé cette édition avec une soirée portée par des voix féminines et un dernier grand moment pop. Au Parc de la Ligue arabe, Sara Moullablad a lancé la soirée avec un concert entre jazz, couleurs brésiliennes et influences chaâbi. À Anfa Park, Madison McFerrin a installé sur la Scène 21 un moment soul et R&B centré sur la voix et les harmonies, avant que Hind Ennaira & Omary ne fassent monter Gnawatronic, entre gnaoua et électronique.

Sur la Scène Casa Anfa, Jorja Smith a offert son premier concert au Maroc tout en nuances, entre R&B, soul et pop. Jessie J a ensuite signé le dernier grand moment scénique de cette 19e édition. L’artiste britannique a multiplié les échanges avec les festivaliers, invité Jorja Smith à la rejoindre sur scène et offert à ses fans plusieurs moments inoubliables. Une fin de soirée intense et largement partagée, à l’image d’un festival vécu jusqu’au bout par son public.

Le festival, c’est aussi les 1.800 personnes mobilisées pendant dix jours: équipes de production, techniques, logistiques, sécurité, accueil, restauration, propreté, régie, transport et coordination, qui ont permis de faire vivre cette édition dans les meilleures conditions. Rendez-vous est donné aux festivaliers du 1er au 10 juillet 2027 pour les 20 ans de Jazzablanca.

Par La Rédaction
Le 14/07/2026 à 10h28
#Jazzablanca#Festival#Anfapark#Musique

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