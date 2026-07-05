Jazzablanca. Les Scorpions ont fait vibrer Casablanca

Samedi soir, Anfa Park a vécu un moment rare. Sous le ciel de Casablanca, le mythique groupe allemand Scorpions est monté sur la scène de Jazzablanca pour offrir au public marocain un morceau de son histoire. Une histoire longue de soixante ans. Une histoire qui continue de faire vibrer des générations entières.

Quelques heures avant le concert, le Maroc avait écrasé le Canada 3 à 0 à Houston et décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Casablanca et tout le pays avec elle avait explosé de joie, les rues envahies de drapeaux et de klaxons. C’est dans cette liesse encore palpable qu’Anfa Park a ouvert ses portes face à un public déjà galvanisé par l’exploit des Lions de l’Atlas, et plus que jamais prêt à prolonger la fête au rythme du rock allemand des Scorpions.

Le concert s’inscrivait dans le premier week-end de la 19ème édition du festival Jazzablanca. Après Robbie Williams le jeudi et une soirée portée par Faouzia, Cory Wong et Selah Sue le vendredi, c’est le groupe allemand qui a refermé ce premier chapitre.

Sur scène, les Scorpions n’ont rien concédé. Plusieurs de leurs titres emblématiques se sont succédé, chacun accueilli comme une évidence par un public qui les connaissait par cœur. Still Loving You a résonné dans la nuit casablancaise, suivi de Coming Home, puis de Make It Real, confirmation, s’il en fallait une, que les légendes ne s’éteignent jamais vraiment.

Ce qui frappe avec les Scorpions, ce n’est pas seulement la musique. C’est l’endurance. Klaus Meine, 78 ans, porte toujours la voix du groupe avec une puissance qui ferait rougir bien des artistes deux fois plus jeunes. À ses côtés, Rudolf Schenker, 77 ans, tient la guitare rythmique, seul membre présent depuis la toute première heure, en 1965. Sans lui, les Scorpions n’existeraient tout simplement pas. Matthias Jabs, 70 ans, assure la guitare lead depuis 1978. Paweł Mąciwoda tient la basse, et Mikkey Dee, ancien pilier de Motörhead, occupe le poste de batteur depuis 2016. Cinq hommes. Une somme d’années sur scène qui donne le vertige. Et une énergie intacte.

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Le groupe n’a rien perdu de son appétit créatif. Coming Home Live, sorti le 5 décembre 2025, est déjà leur septième album live. Et d’autres projets se profilent: une compilation intitulée From The First Sting doit paraître le 17 octobre, avec deux morceaux inédits. Quant à un nouvel album studio, Klaus Meine reste prudent. Interrogé en février 2025, il a reconnu qu’il existe de bonnes raisons de retourner en studio, tout en admettant que ce n’est plus vraiment l’époque de faire des albums comme avant. Sans rien exclure.

Le groupe a aussi traversé un deuil: l’ancien bassiste Francis Buchholz est décédé en janvier 2026.

Voir les Scorpions à Casablanca, c’était voir soixante ans d’histoire du rock se dérouler devant un public marocain conquis. Des tubes devenus intemporels. Un groupe qui, décidément, refuse de s’arrêter.