Lauryn Hill, Wyclef Jean et Juanes au summum de leur art pour l’un des temps forts de Jazzablanca 2026

Portées par un public conquis et par des invités surprises comme Wyclef Jean et les fils de la star américaine, ces deux performances ont signé l’un des sommets artistiques de cette 19ème édition du festival Jazzablanca.

Vendredi soir, le public de Jazzablanca a vécu une soirée d’exception. Lauryn Hill et Juanes ont illuminé la scène Casa Anfa avec des prestations captivantes, signant l’un des temps forts de cette 19ème édition.

Dès sa montée sur scène, Lauryn Hill a fait souffler un air de nostalgie sur Anfa Park, embarquant ses fans dans un voyage fascinant au cœur de son univers musical, où se croisent hip-hop, soul, R&B et reggae. Révélée dans les années 1990 au sein des Fugees, la chanteuse, rappeuse et compositrice américaine a fait une entrée remarquée, saluée par les ovations de la foule. Look original et élégant, présence magnétique: Ms. Lauryn Hill s’est d’emblée imposée, avant d’être rejointe sur scène par Wyclef Jean, lui aussi ancien membre des Fugees, pour un moment d’émotion.

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Portés par une complicité intacte, les deux artistes ont revisité les titres phares du groupe, Ready or Not, Killing Me Softly, Fu-Gee-La, repris en chœur par un public de tous âges, preuve que la musique a le pouvoir de traverser les générations et de rassembler les mélomanes autour d’une même passion.

La star a également offert aux festivaliers plusieurs titres de sa carrière solo, puisant notamment dans son album The Miseducation of Lauryn Hill. Sa voix, alliant puissance et douceur, a porté des morceaux aux influences hip-hop, soul, R&B, reggae et gospel avec une intensité qui n’a laissé personne indifférent.

Ce show s’est tenu sous le signe de l’émotion. Les deux fils de Lauryn Hill, YG Marley et Zion Marley, ont fait une apparition remarquée sur scène. Également petits-fils de la légende du reggae Bob Marley, les deux chanteurs ont conquis le public avec des prestations débordantes d’énergie, rendant hommage à l’héritage musical de leur famille, tout en revendiquant une identité artistique personnelle.

Plus tôt dans la soirée, la scène Casa Anfa a vibré au rythme du rock latin représenté par Juanes. Le chanteur et guitariste colombien a insufflé une énergie festive à la nuit de Casablanca avec des rythmes illustrant la richesse d’une culture latine sans frontières.

Ouvrant le bal avec Me Enamora, il a enchaîné ses titres phares, Mala Gente, Fotografía, La Noche, avant de conclure avec le tube La Camisa Negra. Voix puissante, talent de guitariste affirmé, échanges constants avec ses fans: sa fusion entre pop rock international et rythmes colombiens a conquis le public, reparti comblé.