Galerie H: KOUN Impérial met le design responsable à l’honneur

La Galerie H accueille, jusqu’au 4 juillet 2026, dans son concept store, la collection KOUN Impérial, imaginée par KOUN, l’entreprise sociale portée par la Fondation Valyans.

Issue de la ligne KOUN Kollections, cette série réunit 25 pièces uniques façonnées à partir de tissus, de plastiques et d’autres matériaux rares revalorisés. Chaque création illustre une même conviction: ce qui semblait arrivé au terme de son cycle peut retrouver une nouvelle vie sous la forme d’un objet d’exception.

Avant même de raconter leur histoire, ces objets séduisent par leur présence. Ils incarnent la rencontre entre patrimoine marocain, savoir-faire d’excellence et engagement social, où la beauté naît autant du geste artisanal que du regard porté sur la matière.

Présentée en résonance avec la Journée mondiale de l’environnement, cette collaboration fait de l’économie circulaire non pas un argument, mais une expérience esthétique.

«Accueillir KOUN Impérial à la Galerie H traduit notre volonté de soutenir un design marocain contemporain, à la fois enraciné dans son patrimoine et ouvert aux enjeux de son temps. Cette collaboration met en lumière une création responsable, capable de valoriser les savoir-faire locaux tout en générant un impact social concret», souligne Kenza Bensalah, administratrice du Groupe Holmarcom.

Inspirée des quatre villes impériales du Royaume, KOUN Impérial puise dans l’élégance sobre de Rabat, la rigueur de Meknès, la chaleur et les contrastes de Marrakech, ainsi que la richesse des savoir-faire ancestraux de Fès.

Loin de reproduire un héritage, chaque pièce en propose une interprétation contemporaine. Elle témoigne de la volonté de faire vivre les traditions plutôt que de les figer, en leur offrant de nouveaux usages et de nouvelles formes.

Depuis 2017, KOUN fait de cette philosophie le cœur de son projet. Dans ses trois ateliers, des matériaux délaissés sont confiés à des artisans formés par l’entreprise avant d’être réinventés en objets de design. Une démarche résumée par une question devenue sa signature: «Et si ce que l’on croyait fini n’était que le début?»

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À ce jour, KOUN a formé et accompagné vers l’emploi plus de 200 jeunes. Son réseau de distribution poursuit son développement, tandis que KOUN Impérial démontre qu’excellence, innovation et responsabilité peuvent se nourrir mutuellement.

«Depuis le premier jour, KOUN repose sur une certitude: donner à des jeunes un atelier, un métier et leur faire confiance suffit à faire naître de l’extraordinaire. Ce qu’on croyait fini n’était que le début: pour eux, pour les matériaux qu’ils transforment et pour chaque création qui en naît. KOUN Impérial en est l’illustration. Lorsque vous tenez l’une de ces pièces entre vos mains, vous tenez un fragment d’histoire. À vous d’en écrire la suite», affirme Saadia Slaoui, co-gérante.

«Chez KOUN, nous croyons que le design peut porter du sens, que la beauté peut être responsable et que chaque création peut devenir un vecteur d’impact», ajoute Nada Diouri, co-gérante et directrice créative.

Portée par la Fondation Valyans, KOUN est une entreprise sociale marocaine engagée dans l’économie circulaire, l’upcycling et l’insertion socioprofessionnelle. À travers ses ateliers, elle transforme des matériaux recyclés en accessoires et objets de design tout en formant des jeunes aux métiers de la création responsable. Chaque réalisation conjugue exigence esthétique, impact social et engagement environnemental, faisant de KOUN un modèle d’économie circulaire où l’humain demeure au cœur de la démarche.