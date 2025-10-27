Festival national du film: «Le lac bleu» de Daoud Oulad Sayad rafle trois prix à Tanger

Le réalisateur Daoud Oulad Sayad reçoit son prix au Festival national du film de Tanger.

C’est un véritable triomphe pour Le lac bleu de Daoud Oulad Sayad. Co-écrit avec Majid Seddati et El-Houcine Chani, le film a raflé trois prix lors du dernier Festival national du film de Tanger, qui s’est clôturé le samedi 25 octobre au Palais des arts et de la culture.

Projeté dans la section Panorama marocain lors de l’édition 2024 du Festival international du film de Marrakech, «Le Lac Bleu» a été distingué par le Prix du meilleur scénario, le Prix de la meilleure musique de film et le Prix de la meilleure production.

Mais les récompenses ne s’arrêtent pas là: le jeune acteur non-voyant Youssef Kadir a reçu une mention spéciale du jury pour son interprétation remarquable. Le film réunit également au casting Mohamed Khouyi et Hasnaa Tamtaoui dans les rôles principaux.

Le lac bleu raconte l’histoire de Youssef, un garçon de 12 ans, orphelin et non-voyant, qui vit avec ses grands-parents dans un village isolé. Lorsque son grand-père Allal lui offre un appareil photo, il se découvre une passion pour l’image. Lorsqu’il entend parler d’un voyage vers le mystérieux «lac bleu» entrepris par d’autres aveugles, Youssef rêve de participer à cette aventure extraordinaire.

Ce film est une ode à la quête intérieure, à la lumière au cœur de l’obscurité et à la beauté du désert marocain, offrant un regard émouvant sur le courage et la persévérance.