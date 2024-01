Festival La Mercè à Barcelone: Casablanca invitée d’honneur de l’édition 2024

«Casablanca est une ville où la musique urbaine est très vivante, et le programme de La Mercè mettra en valeur sa culture, ses arts de la rue et sa musique», a indiqué le conseil municipal dans un communiqué. «La communauté marocaine de Barcelone est très importante, et nous sommes ravis que Casablanca ait accepté l’invitation d’être l’invitée d’honneur de La Mercè 2024», a déclaré le maire de Barcelone, Jaume Collboni, cité dans le communiqué.

La participation de Casablanca au «principal festival de la ville constitue une occasion de connaître une culture qui nous est très proche, mais que nous ne connaissons parfois pas suffisamment», a-t-il ajouté.

La présidente du conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, a relevé, quant à elle, que «Casablanca et Barcelone sont deux villes cosmopolites et vivantes qui partagent une passion pour la culture et la créativité. Nous avons un patrimoine riche et inspirant, et nous sommes engagés dans une voie commune de promotion de la culture, en tant que pilier fondamental du développement».

Dans ce sens, elle s’est dite convaincue que «la participation de Casablanca à La Mercè sera une occasion unique de renforcer les liens entre nos villes et de partager nos cultures respectives».

La Mercè, la célébration barcelonaise la plus populaire de l’année, est organisée tous les ans depuis 1902, lors du mois de septembre. Ce festival prévoit l’organisation de 2.000 évènements.