En images, Fès accueille le 6ème Festival international d’Afrique du Nord et des pays du Sahel

L’ouverture du festival, initié la Fondation Aman pour le développement durable, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le Conseil région Fès-Meknès, a été marquée par la visite d’une exposition sur la culture amazighe qui met en avant la gastronomie, l’artisanat et les costumes amazighes.

Cet évènement, organisé du 11 au 13 janvier sous le thème «Pour une Afrique prospère», a été l’occasion de rendre hommage au ministre malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, ainsi qu’à d’autres figures du monde académique et médiatique en reconnaissance de leurs efforts pour promouvoir la culture amazighe.

À cette occasion, les participants sont revenus sur deux événements marquants, à savoir la décision du roi Mohammed VI, en mai 2023, d’instaurer le jour de l’An amazigh jour férié national officiel -à l’instar du 1er Moharram de l’année de l’Hégire et du jour de l’An du calendrier grégorien, ainsi que l’Initiative royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Cette manifestation constitue l’occasion de célébrer le Nouvel An amazigh 2974, ainsi que l’anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance.

Dans une allocution à cette occasion, Fatima Ouaza, présidente de la Fondation Aman pour le développement durable, a affirmé que l’instauration du jour de l’An amazigh comme jour férié national constitue un tournant historique sur la voie de la valorisation de la civilisation et de l’identité amazighes comme l’une des composantes les plus importantes de l’identité marocaine.

La célébration du Nouvel An amazigh, dit «Yennayer», est d’une grande importance, a-t-elle souligné, notant que cette journée est caractérisée par des rituels festifs populaires à connotation symbolique, «reflétant le lien des Amazighs avec leur terre et la célébration de leur identité qui s’étend à travers l’histoire, avec la préparation de repas spéciaux et l’organisation de carnavals et de rassemblements entre familles et voisins au rythme des chants et poèmes amazighs».

À l’affiche de cette première journée du festival, une grande soirée artistique, à laquelle ont participé certaines des plus brillantes stars de la chanson populaire amazighe et marocaine et un groupe folklorique de la République du Congo ainsi que le groupe Ahidouss de Khémisset.

Le programme du festival comprend également une conférence internationale sur le thème «Perspectives de développement de l’initiative internationale du Souverain visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique», avec la participation de chercheurs et de journalistes du Maroc et de pays africains.