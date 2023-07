Festival international du théâtre universitaire de Casablanca: voici le palmarès de l’édition 2023

La 35ème édition du Festival international du théâtre universitaire a pris fin hier vendredi 28 juillet avec la traditionnelle cérémonie de remise des prix au Complexe culturel Moulay Rachid à Casablanca.

En tout, une dizaine de pièces de théâtre, représentant cinq pays, à savoir le Bangladesh, l’Arabie Saoudite, l’Italie, l’Allemagne et le Maroc, était en lice, avec des représentations données dans plusieurs lieux dédiés à la grand-messe du théâtre universitaire qui s’est déroulée sur une durée de quatre jours.

Le jury, présidé par l’acteur et réalisateur de théâtre Mohammed Choubi et composé des Marocains Bouchra Ammor (journaliste et critique) et Mohammed Benzidane (universitaire), de la Roumaine Anca Smiliar (professeure de théâtre) et de l’Italien Claudio Do Maclio (professeur de théâtre), a décerné un total de 8 prix.

Une razzia marocaine

Avec 5 prix glanés, le Maroc est le grand gagnant du palmarès. La troupe de la faculté des sciences de l’Université de Ben M’sik s’est taillée la part du lion avec sa pièce «Xeroderma pigmentosum (XP)», qui a récolté les prix de la meilleure actrice, du meilleur acteur et le Grand Prix du festival.

Une consécration pour la pièce à l’intitulé imprononçable, qui revoie à la maladie dont souffrent les enfants de la lune. «Nous nous sommes mis dans la peau de ces personnes atteintes par cette maladie pour ressentir un peu de leur douleur et comprendre leur souffrance», explique Abdelkader El Wardi, directeur de la troupe de la faculté des sciences de l’Université de Ben M’sik dans un échange avec Le360.

Dans son rapport à la suite des délibérations, le jury a relevé certaines observations, qu’il a tenu à formuler sous forme de recommandations adressées aux participants. «Nous préconisons moins de texte, que les acteurs soient plus à l’aise avec leur corps pour une meilleure performance scénique, et que les sujets abandonnent la vision purement pessimiste du monde», ont annoté les membres du jury dans un procès-verbal lu par Bouchra Ammor, juste avant de dévoiler le palmarès. Voici ce dernier en intégralité.

Prix du meilleur texte: Rafik Morchid pour «Black Line», du Laboratoire de théâtre et de dramaturgie de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Hassan II de Casablanca.

Prix de la mise en scène théâtrale: Rim Mekkaoui pour «Mythos», du Cours Florent à Berlin, Allemagne.

Prix de la scénographie: «Soft Rains», du Théâtre Sofia Amendolia, Italie.

Prix de la chorégraphie: «Apena», de l’Académie du théâtre de Rome, Italie.

Prix de la meilleure actrice: Samia Assouli, dans «Xeroderma pigmentosum (XP)», Faculté des sciences de l’Université de Ben M’sik, Maroc.

Prix du meilleur acteur: Abdessamad Sadik, dans «Xeroderma pigmentosum (XP)», Faculté des sciences de l’Université de Ben M’sik, Maroc.

Prix spécial du Jury: «And What Else», Faculté des langues, des arts et des sciences humaines de Settat, Maroc.

Grand Prix: «Xeroderma pigmentosum (XP)», Faculté des sciences de l’Université de Ben M’sik, Maroc.