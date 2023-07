Théâtre universitaire: c’est parti pour la 35ème édition du FITUC

C’est parti pour la 35e édition du Festival International du Théâtre Universitaire de Casablanca. La cérémonie d’ouverture de ce festival créé et organisé par la faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sik a eu lieu hier lundi 24 juillet 2023 au Complexe culturel Moulay Rachid. Au menu de cet événement culturel sur cinq jours, l’un des plus vieux festivals du Maroc, un hommage rendu à Mohammed Faraj.

Ce professeur universitaire fait partie de ceux qui ont initié et lancé la licence professionnelle au sein de la faculté des lettres de Ben M’sik. «Je suis honoré et ravi de cet hommage. Cela fait très longtemps que je travaille au sein de cette faculté et cet hommage arrive à point» déclare cet enseignant pour Le360.

Pour ce cru 2023, les organisateurs ont choisi un thème dans l’air du temps. «Le théâtre et les mondes virtuels». Selon Rachid Hadari, doyen de la faculté et président du FITUC, Il s’agit d’interroger le théâtre et de suivre toute son évolution post-Covid-19. Comment l’intelligence artificielle, les robots, les différences générationnelles et les technologies immersives vont influer sur le père des arts?

Lire aussi : Théâtre universitaire: le FITUC, 35 ans déjà

Toutes les troupes universitaires qui participent à cette 35e édition devront, chacun à sa manière, apporter des réponses, à ces questions. Le démarrage a été effectué avec la pièce «Portrait» de la compagnie Basamat, présenté juste après la cérémonie d’ouverture.

Au menu des troupes venues d’Italie, d’Arabie Saoudite et d’Allemagne qui investiront plusieurs lieux du festival. En plus du Complexe Moulay Rachid, le Centre culturel Mohammed Zefzaf au Maârif, le Théâtre de la faculté des lettres ainsi que le Studio des arts vivants ouvrent leurs portes à cette 35e édition du FITUC dont le président du jury, cette année, n’est autre que le comédien marocain Mohammed Choubi.