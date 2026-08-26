Face au flot de critiques, Fnaïre rectifie le tir et remplace «Marrokia» par «Maghribia»

À peine dévoilé sur les réseaux sociaux, le 22 août, le morceau intitulé «Marrokia» a provoqué une vive vague d’indignation auprès des internautes marocains. En cause: un terme perçu par la Toile comme une expression péjorative utilisée dans le cadre de joutes numériques pour dénigrer la femme marocaine.

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La polémique s’est accentuée lorsque le public a cru que les paroles avaient été écrites par un auteur algérien. Or, comme l’a précisé le groupe dans un communiqué, Sami Znati est l’arrangeur musical du titre et n’a participé ni à l’écriture des paroles ni au choix de son intitulé.

Afin de désamorcer la polémique, les membres de Fnaïre ont pris la parole dans une vidéo adressée à leur public et diffusée sur leurs réseaux sociaux. Fort d’un lien tissé avec ses fans depuis près d’un quart de siècle, le groupe a tenu à dissiper le malentendu, rappelant que le morceau avait précisément pour vocation de célébrer la femme marocaine. «Tout comme vous nous aimez, nous vous aimons. La relation qui nous unit et votre affection comptent davantage qu’un malentendu autour d’un terme», ont-ils expliqué. Dans la foulée, Fnaïre est retourné en studio pour réenregistrer le morceau, rebaptisé «Maghribia».

Cette promptitude à entendre les critiques et à rectifier le tir a rapidement inversé la tendance. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué l’humilité du groupe, sa capacité d’écoute et le respect témoigné à son public. Face à la controverse, Fnaïre a ainsi privilégié l’apaisement plutôt que de s’enfermer dans la justification.