Exclusivité-Le360. EP6. Les bonnes feuilles de «Arab Lives Matter», une pièce de théâtre de Hicham Lasri

Pour Hicham Lasri, «l’espace est toujours beaucoup plus fort que les personnages, parce qu’il conditionne quelque chose», notamment leurs paroles et leurs comportements. Cette conviction de cet artiste touche-à-tout, féru de cinéma et de littérature et adepte du huis clos théâtral, est transmise plus que jamais dans sa nouvelle pièce intitulée «Arab Lives Matter».

Pour s’en sortir, ses quatre personnages, coincés dans le hall d’un immeuble, sont obligés, à contrecœur, de communiquer entre eux pour calmer leurs peurs et leurs angoisses. Le360 vous convie à découvrir les bonnes feuilles de cette pièce de théâtre où l’esprit «lasrien» est à son apogée.

Tableau 12

Le Fossoyeur lève la main au-dessus de la tête de Kim et laisse une gouttelette d’eau tomber sur son front et se coincer dans le labyrinthe de ses rides.

Ali

Si on ne fait rien, tout le monde crève !

Elsa

Si on choisit, comment être sûrs que…

Elle hésite.

Le Fossoyeur

(Amusé)

Vous ne tuez personne qui compte pour vous ?

(Rire)

Mais personne ne compte pour vous !

Ali

Ce n’est pas faux !

Je m’en fous si ma femme et mon fils crèvent, je n’ai même pas honte de dire que parfois j’en rêvais…

Kim

Ma mère a rendu son âme comme on rend un livre à la bibliothèque municipale, c’est notre

lot à tous… Alors une personne ou un milliard de personnes !

Elsa

Je ne sais pas qui a chanté : « Mes sentiments sont les cendres de mon imagination et je les laisse tomber dans le cendrier de la Raison… »

Ali

Ça veut dire quoi ?

Elsa

Que de toutes les manières… c’est trop tard !

On peut se dire qu’on sacrifie un milliard de personnes, mais en réalité, on sauve quatre

milliards de connards !

Ali

Je n’ai pas besoin de cette consolation… Je m’en fous… Je veux juste continuer à arpenter

ma vie d’invisible… Il y a le dernier épisode de

Walking Dead en streaming…

Kim

Moi je connais une autre citation : il n’y a rien

à tirer de la mort… Est-ce qu’un pneu meurt ?

B12

Il rend son âme de pneu. Et ce bruit de souffle,

ce n’est pas comme un bruit de pet ? Le pet est à l’origine du souffle… Et si…

Sans rien dire, B12 prend le premier glaçon et le met dans

la main d’Ali qui le regarde avec effroi.

Le Fossoyeur

(Content)

Voilà… Demain, la Terre sera plus légère !

Le Fossoyeur ferme la glacière, se dirige vers la porte de sortie et disparaît, laissant derrière lui les quatre personnages pétrifiés.

Ali tient toujours le glaçon qui s’égoutte sur ses pieds.

On entend le son de l’égouttement…

Le son de l’écrasement des larmes du glaçon contre le sol poussiéreux s’amplifie de plus en plus et devient angoissant.

Puis la lumière s’éteint.

Personne ne cherche à bouger. Dans le noir, on entend le glaçon fondre avec chaque gouttelette d’eau qui tombe. Puis la dernière goutte tombe.

Le silence qui suit est épaissi par la respiration rauque des quatre personnages.

Rideau