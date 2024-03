Exclusivité-Le360. EP3. Les bonnes feuilles de «Arab Lives Matter», une pièce de théâtre de Hicham Lasri

Pour Hicham Lasri, «l’espace est toujours beaucoup plus fort que les personnages, parce qu’il conditionne quelque chose», notamment leurs paroles et leurs comportements. Cette conviction de cet artiste touche-à-tout, féru de cinéma et de littérature et adepte du huis clos théâtral, est transmise plus que jamais dans sa nouvelle pièce intitulée «Arab Lives Matter». Pour s’en sortir, ses quatre personnages, coincés dans le hall d’un immeuble, sont obligés, à contrecœur, de communiquer entre eux pour calmer leurs peurs et leurs angoisses. Le360 vous convie à découvrir les bonnes feuilles de cette pièce de théâtre où l’esprit «lasrien» est à son apogée.

Tableau 8

L’inspecteur C se tient toujours face à la vidéo qui défile. Le technicien revient.

Le technicien

Je l’ai trouvé, il est parti récupérer sa fille à la sortie de l’école… Il la dépose et revient nous voir!

L’inspecteur C (contrariée)

On fait quoi alors avec ce ventre mou du récit?

Le technicien

Je ne savais pas qu’il y avait du muscle dans cette histoire…

L’inspecteur C (énervée)

Tu me traites de contemplative? Ou de fonctionnaire traîne-savates?

Le technicien (sans conviction)

Jamais!

Silence. Elle le regarde. Il la regarde…

Le technicien

C’est vrai que c’est ton anniversaire aujourd’hui?

L’inspecteur C (se tapant le front)

J’ai complètement occulté ce non-événement…

Le technicien

Apparemment pas tes anciens collègues… Ils ont appelé pour prévenir le service… Une bonne manière de marquer ta première journée ici!

L’inspecteur C

On veut me faire une surprise?

Le technicien

Probablement…

L’inspecteur C

Avec du gâteau, des bougies, de l’extinction de lumière, du soufflage de bougies et des larmes et des rires?

Le technicien

J’ai déjà cotisé pour le gâteau…

L’inspecteur C (perturbée)

La concierge, elle m’a raconté une étrange d’histoire d’anniversaire…

Le technicien

Il ne faut jamais croire les concierges… C’est que des délateurs et des indics!

L’inspecteur C

Depuis quand on a un problème avec les indics dans la police?! (Temps) Dans le service, personne n’a de dent contre moi et ne cherche à me dézinguer, dis?

Le technicien

Quoi?

L’inspecteur C

Rien… Je chauffe l’unité centrale… Des nouvelles du labo?

Le technicien

Rien de concluant… Ils disent qu’il y avait beaucoup d’eau avec le sang qui a coulé du papy…

L’inspecteur C

Une fuite de canalisation?

Le technicien

Je ne sais pas… Je dois encore faire un saut là-bas pour voir ça!

L’inspecteur C

De l’eau… En quoi c’est étrange… On est composé en majorité d’eau… Je t’avais dit… Les rats de labo cherchent toujours à avoir le dernier mot, à faire les savants et les difficiles… C’est comme les filles moches à forte poitrine… Elles font plus chier que les jolies filles…

Le technicien

Je préfère ne pas commenter ce que tu viens de dire… On m’accusera de quelque chose qui nuira à ma carrière!

L’inspecteur C

Quelle époque… La peur est institutionnalisée… Tu es trop politiquement correct, mon petit!

(Changeant de sujet) Tu es marié?

Le technicien

Fiancé!

L’inspecteur C

Je ne sais même pas comment tu pourras sortir ta bite de ton slip kangourou pour la glisser dans ta fiancée sans avoir peur… C’est une époque pas vivable!

Le technicien la regarde avec méfiance.

Le technicien

No comment!

L’inspecteur C

Tu es sûr que personne ne veut ma peau ici?

Le technicien

Pas de paranoïa…

L’inspecteur C

Je ne veux pas éteindre la lumière et les bougies dans un milieu masculin où tout le monde a un flingue!

Le technicien

C’est quoi cette idée encore?

L’inspecteur C

Ou alors… Je joue le jeu à une condition: personne ne porte de gants!

Le technicien

«Gants»?

(...)