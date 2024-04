Exclusivité-Le360. EP5. Les bonnes feuilles de «Arab Lives Matter», une pièce de théâtre de Hicham Lasri

Pour Hicham Lasri, «l’espace est toujours beaucoup plus fort que les personnages, parce qu’il conditionne quelque chose», notamment leurs paroles et leurs comportements. Cette conviction de cet artiste touche-à-tout, féru de cinéma et de littérature et adepte du huis clos théâtral, est transmise plus que jamais dans sa nouvelle pièce intitulée «Arab Lives Matter».

Pour s’en sortir, ses quatre personnages, coincés dans le hall d’un immeuble, sont obligés, à contrecœur, de communiquer entre eux pour calmer leurs peurs et leurs angoisses. Le360 vous convie à découvrir les bonnes feuilles de cette pièce de théâtre où l’esprit «lasrien» est à son apogée.

Tableau 11

Un artisan, vieux et binoclard, apparaît, s’arrête au niveau de la porte et sort son matériel: c’est l’artisan qui doit écrire le nom de l’inspecteur C sur la porte…

L’inspecteur C est derrière son bureau, les yeux fermés… Le technicien revient et tapote sur l’épaule du peintre qui grogne. Il se poste face à l’inspecteur C qui reste figée, les yeux clos. Le technicien tousse… Elle ouvre les yeux.

L’inspecteur C

Te voilà… Ah! Enfin notre artiste qui fait son entrée… Enfin j’aurai un nom!

L’artisan grogne.

L’inspecteur C

Il a quoi, le papy?

Le technicien

Il n’est pas content de bosser aussi tard! (Toussant) Je voulais m’excuser pour tout à l’heure… Je me suis un peu emporté!

L’inspecteur C

(Balayant les excuses d’un geste de la main) Pas grave! Elle suit les gestes de l’artisan. Le technicien s’impatiente…

Le technicien

On n’a pas un coupable à mettre en prison?

L’inspecteur C

Ah! C’est vrai!

(Temps)

Dis-moi… Tu as le côté qu’on ne voit pas du couloir? Tu m’avais dit que tu l’avais scanné ou je ne sais pas quoi?

Le technicien

(S’emparant de son iPad, heureux)

Oui, du beau boulot… On peut même faire une visite virtuelle… Comme dans un appartement avant qu’il ne soit construit…

L’inspecteur C

C’est incroyable ce qu’on peut faire avec des écrans, maintenant!

Le technicien

Non, c’est la technologie… Le futur est déjà là!

L’inspecteur C

Quand j’étais enfant, le futur pour moi c’était de se retrouver sur une autre planète!

(Rêveuse)

Qu’est-ce qu’on a fait de notre rêve d’espace?!

Elle pousse un soupir, dépitée. Le technicien s’échine sur son iPad.

Le technicien

Tu veux voir?

L’inspecteur C

Ça ne fait pas un peu nouveau riche, de se trimballer avec des gadgets comme ça? Non…

Le technicien nie énergiquement de la tête.

L’inspecteur C

Je me fais un peu vieille peut-être…

(Pensive)

Il y a l’escalier de secours… C’est ça!

Le technicien

(Pris de court)

Oui… Comment tu sais…

L’inspecteur C

Voilà… On peut aller manger notre gâteau… Et pas de flics de circulation, pitié!

Le technicien

Oui… mais je veux comprendre… C’est qui le coupable…

L’inspecteur C se lève et vérifie l’évolution de l’écriture sur la porte… Le peintre s’échine sur la quatrième lettre : « CUNT »…

L’inspecteur C

(Au peintre, avec un enthousiasme à l’américaine)

Personne ne s’y est jamais pris aussi bien pour écrire mon nom…

Bravo!

(Au technicien)

Tu ne t’es pas demandé d’où venait l’eau?

Le technicien

Une fuite?

L’inspecteur C

Tu as trouvé une fuite?

Le technicien

Non!

L’inspecteur C

C’était l’arme!

Le technicien

L’eau?

L’inspecteur C

(Opinant)

Oui… mais sous forme solide! Le technicien De la glace? Elle s’empare de l’iPad et active la vidéo qui commence à défiler sur le mur.

L’inspecteur C

Oui… Une arme coupante en glace… Stalactite ou stalagmite… Une fois le corps traversé… La chaleur réchauffe l’arme qui vire à l’état liquide… Voilà… Plus d’arme… plus d’empreintes… Du beau, du conceptuel, du génial… Une idée comme il y en a peu!

Le technicien

D’où l’entaille irrégulière?