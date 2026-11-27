Remise des trophées à l'issue de la 12e édition du Morocco International Meeting, dimanche 22 novembre à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Franchi pour la première fois cette année, le cap du Groupe 1 PA marque un tournant pour les courses hippiques marocaines. Le Grand Prix du roi Mohammed VI de Pur-Sang Arabe vient en effet d’obtenir la classification la plus élevée dans sa catégorie à l’échelle internationale. Avec cette promotion, le Maroc rejoint les sept pays au monde autorisés à accueillir une course de ce niveau.

Cette annonce a marqué la clôture de la 12e édition du Morocco International Meeting, dimanche 22 novembre, à l’hippodrome de Casablanca-Anfa.

Organisée par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC), sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette rencontre a réuni les acteurs des courses hippiques autour de 14 épreuves disputées sur deux jours, les 21 et 22 novembre.

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Derrière cette nouvelle classification, il y a surtout une progression qui s’est construite au fil des années. Le Grand Prix royal de Pur-Sang Arabe était classé Groupe 3 PA avant d’accéder au Groupe 2 PA en 2024.

Deux ans plus tard, il franchit une nouvelle étape en intégrant le Groupe 1 PA. Cette évolution a été accordée par la Fédération internationale des autorités des courses de Pur-Sang Arabes (IFAHR). Elle témoigne de la reconnaissance internationale acquise par cette compétition.

Le Grand Prix du prince héritier Moulay El Hassan a, lui aussi, été promu au Groupe 2 PA. Pour Omar Skalli, directeur général de la SOREC, cette distinction récompense les efforts de toute une filière.

«L’accession du Grand Prix du roi Mohammed VI au Groupe 1 PA constitue une consécration pour les courses hippiques marocaines et une reconnaissance du chemin parcouru par toute la filière», souligne-t-il. Il y voit également une confirmation de la capacité du Maroc à organiser des compétitions de dimension internationale et à contribuer au rayonnement du Pur-Sang Arabe.

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Sur le plan sportif, les deux journées ont donné lieu à huit courses internationales, avec une enveloppe globale de 1,3 million d’euros. Le samedi, Wine Palace, monté par Hugo Lebouc, a remporté le Grand Prix du roi Mohammed VI de Pur-Sang Anglais.

Le dimanche, disputé pour la première fois sous le statut de Groupe 1 PA, le Grand Prix royal de Pur-Sang Arabe a été remporté par Lino, monté par Mickael Forest. La course s’est déroulée sur une distance de 2.100 mètres.

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Les autres grandes épreuves de la journée ont également livré leurs résultats. Nahim, associé à Zouhair Madihi, a remporté le Grand Prix du prince héritier Moulay El Hassan. Sakin Fal, monté par Khalid Ibba, s’est imposé dans le Grand Prix du prince Moulay Rachid.

Au terme de cette 12e édition, c’est donc autant la performance sportive que la reconnaissance internationale qui retient l’attention. L’accession du Grand Prix royal au Groupe 1 PA inscrit une nouvelle étape dans le développement des courses de Pur-Sang Arabe au Maroc.