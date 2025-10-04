Les pur-sang arabes éblouissent les visiteurs du Salon du Cheval d’El Jadida

La capitale des Doukkala est à l’honneur pour la 16ème édition du Salon du Cheval, qui se tient du 30 septembre au 5 octobre 2025. Organisé au parc des expositions Mohammed VI, cet événement annuel prestigieux attire passionnés et professionnels venus admirer l’excellence des pur-sang arabes du Maroc et d’ailleurs.

Les 1er et 2 octobre ont été le point d’orgue de ce rendez-vous, avec la prestigieuse compétition internationale «Title Show», reconnue par l’European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO). Cette compétition rassemble des chevaux rigoureusement sélectionnés, évalués sur cinq critères essentiels: identité arabe, tête et encolure, corps, pattes et mouvement. Pour garantir un niveau d’excellence constant, chaque cheval est noté sur 20 par chaque juge selon des critères précis. Le pur-sang qui obtient la moyenne la plus élevée est déclaré vainqueur de sa classe.

Cette compétition est une rareté dans le monde équestre. Seuls huit événements de ce type sont autorisés chaque année dans le monde. Chaque pays ne peut organiser qu’un seul «Title Show» par an. Parmi les pays ayant l’honneur de l’accueillir, on trouve l’Allemagne, l’Italie, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le Maroc, en accueillant cet événement, s’inscrit dans un cercle très fermé de nations dédiées à l’excellence de l’élevage et de la présentation des pur-sang arabes.

Taha Khdri, juge international pour les chevaux arabes, explique : «Aujourd’hui, cette compétition est devenue internationale et connaît la présence d’un public très large, composé de petits, de grands, d’adultes de tous âges. Les chevaux présentés ici sont de la meilleure qualité, ce qui explique l’importance de l’événement pour le public et même pour la presse. Chaque critère est noté avec rigueur pour élire le cheval qui incarne l’excellence.»

Le public circule entre les pistes et les stands. Les visiteurs peuvent observer de près les mouvements et l’élégance des pur-sang arabes tout en échangeant avec les éleveurs et les professionnels de la filière équine.

Un visiteur émerveillé confie: «C’est ma première fois ici et je suis ébloui par le niveau de cette compétition, cela rend le Maroc fier et montre l’excellence de notre filière équine sur la scène internationale». Un autre amateur nous explique: «Ce salon m’a permis de découvrir la beauté de ces chevaux de très près.»

Cette 16ème édition a rassemblé un large public national et international, confirmant l’engouement croissant pour cet événement majeur du monde équin au Maroc et renforçant l’image internationale du Salon du Cheval d’El Jadida. Des partenariats ont été signés avec des représentants étrangers permettant l’échange de savoir-faire et la valorisation des chevaux arabes marocains. Les compétitions de haut niveau comme la Coupe des Champions de Chevaux Barbes, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida et le concours de saut d’obstacles complètent le programme.