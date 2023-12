Cirque: «Alis, le Grand Gala» s’apprête à enchanter le Maroc

Le spectacle de cirque «Alis» sera en tournée à Marrakech, Rabat et Casablanca entre le 12 et le 28 janvier 2024.

Déjà acclamé par plus de 330.000 spectateurs lors de 200 représentations à guichets fermés à travers le monde, le spectacle «Alis» arrive au Maroc. L’événement est orchestré par le Cirque World’s Top Performers, l’une des plus grandes compagnies de cirque contemporain d’Europe.

Proposant l’excellence mondiale dans les disciplines aériennes et au sol, «Alis» mettra en vedette 24 artistes internationaux, maîtres d’exploits à couper le souffle, tels que des acrobates, des jongleurs, des funambules et des équilibristes, sans oublier la présence de musiciens et d’humoristes.

Acrobates de la compagnie "Le Cirque World’s Top Performers"

Les artistes d’«Alis» ont un parcours exceptionnel, ayant brillé aux côtés du cirque World’s Top Performers, du Cirque du Soleil, au Festival international du cirque de Monte-Carlo, ainsi que dans les plus importantes productions internationales, récoltant les prix et les récompenses les plus prestigieuses.

Ce spectacle est destiné à tous les âges, offrant une expérience immersive inspirée par «Alice au pays des merveilles» et la littérature fantastique du 19ème siècle. Un voyage imaginaire inoubliable vous attend, avec près de 2 heures de performances non-stop, «sans jamais utiliser d’animaux» précise t-on.

Concernant les dates, le spectacle passera d’abord par Marrakech les 12,13 et 14 janvier, respectivement au Palais des congrès, à l’Auditorium des ministres et au Mövenpick Mansour Eddahbi. Il se dirigera ensuite vers le Théâtre national Mohammed V de Rabat les 19, 20 et 21 janvier, avant d’atterrir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca les 25,26,27 et 28 janvier.

Les billets sont disponibles sur le site www.billeteries.ma