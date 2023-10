Le cirque World’s Top Performers pose bientôt ses valises au Maroc. Le spectacle «Alis, le Grand Gala» initié il y a douze ans à la demande du Prince de Monaco pour un gala privé, sera en tournée en janvier 2024 dans plusieurs villes du Maroc.

Le 12, 13 et 14 janvier au Palais des Congrès de Marrakech, le 19, 20 et 21 janvier au Théâtre national Mohammed V et le 25, 26, 27 et 28 janvier au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. La vente des tickets est assurée par billeteries.ma et a déjà démarré ce 10 octobre 2023.

Les billets sont disponibles au prix qui varie entre 350 à 750 dirhams. Les enfants entre 0 et 3 ans ont un accès gratuit à partir du moment qu’ils sont tenus dans les bras. Les enfants âgés entre 3 et 10 ans ont droit quant à eux à une réduction de 20%. «C’est la première fois qu’on accueille ce genre de spectacle au Maroc depuis au moins 12 ans. La dernière fois, c’était le cirque du Soleil. La billetterie est déjà ouverte et il y a une catégorie spécialement dédiée aux enfants» déclare Youssef Mellouki, directeur de billeteries.ma.

Les pronostics sont favorables et les garanties apportées par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication au producteur de ce spectacle de cirque contemporain ont motivé les troupes. «Nous avons eu le soutien officiel du gouvernement marocain et nous sommes très contents d’avoir eu les garanties nécessaires pour que tout se passe comme prévu. Le dernier spectacle aura lieu à Milan pour la fin d’année et nous aurons 8 jours pour tout acheminer au Maroc. Si jamais un de nos camions est bloqué au port de Tanger, ce ne sera pas possible pour nous sur le plan logistique d’organiser notre tournée» explique Gianpieron Carelli, fondateur du cirque World’s Top Performers.

Côté tarifs, le producteur explique que le coût de ce spectacle est très élevé. «Le spectacle nous coûte 600.000 euros, c’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas prévoir des tarifs très accessibles, mais nous arrivons à obtenir le juste milieu et le public est au rendez-vous» justifie Gianpierro Carelli qui précise que ce spectacle est le premier show produit par le cirque Top Performers et qui est inspiré par Alice au pays des merveilles. Et depuis, il a enregistré 330.000 spectateurs en Europe.

«Alis» regroupe un total de 29 artistes et prévoit 12 actes. Présente à la conférence de presse ce mardi 10 octobre pour annoncer le programme de la tournée, Asia Tromler, une acrobate aérienne, dans le rôle d’Alis, raconte que le cirque change la vie à 360 degrés pour les personnes qui font partie de cet écosystème. «On apprend à observer beaucoup plus les personnes, on devient beaucoup plus curieux et change notre rapport à l’autre». «Le numéro d’Alis, où je joue les yeux bandés est né pour raconter que nous n’avons pas besoin de voir pour sentir», précise Asia qui a baigné dans la marmite du cirque à l’âge de 6 ans.

PROGRAMME DE LA TOURNÉE:

MARRAKECH, au Palais des Congrès, Auditorium des Ministres, Mövenpick Mansour Eddahbi:

o Vendredi 12 janvier 2024 à 20h

o Samedi 13 janvier 2024 à 16h et 20h

o Dimanche 14 janvier 2024 à 16h

RABAT, au Théâtre National Mohammed V:

o Vendredi 19 janvier 2024 à 20h

o Samedi 20 janvier 2024 à 16h et 20h

o Dimanche 21 janvier 2024 à 16h

CASABLANCA, à la salle couverte du complexe sportif Mohammed V:

o Jeudi 25 janvier 2024 à 20h

o Vendredi 26 janvier 2024 à 20h

o Samedi 27 janvier 2024 à 16h et 20h

o Dimanche 28 janvier 2024 à 16h

TARIFS RÉDUITS

- Enfants 0-3 ans, gratuit si tenu dans les bras

- -20% de 3 à 10 ans

Vente des billets en ligne sur: https://alisticket.ma ou https://www.billetteries.ma/

Durée du spectacle: presque 2 heures sans entracte et sans présence d’animaux .