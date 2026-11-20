Bande originale du Mondial 2022, plateau berlinois de COLORS, collaborations avec Slimane et Ghali: la voix de Manal porte bien au-delà du Royaume. Sous contrat avec Sony Music Middle East depuis 2017, la chanteuse de 33 ans sort son premier album, «360», quatre ans plus tard. En 2022, elle chante en ouverture de la CAN féminine, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, avant de rejoindre Nora Fatehi, Balqees et Rahma Riad sur «Light the Sky», l’un des titres officiels de la Coupe du monde au Qatar, produit par RedOne. En 2026, elle dévoile le projet «Ssada», dont est extrait «Kalimat». Il y a tout juste un an, Manal chantait déjà au Complexe Mohammed V, en duo avec Abdellah Daoudi, lors du Fusion Show Ayta D’Bladi. Elle y revient ce samedi 21 novembre, cette fois pour un concert à son nom, annoncé par l’artiste comme le plus grand de sa carrière.

Le360: avant vos débuts en 2015, vous publiiez des reprises sur YouTube depuis Marrakech. Ce samedi, vous jouez au Complexe Mohammed V. Si la Manal de cette époque était dans la salle, qu’est-ce qui la surprendrait le plus?

Manal Benchlikha: de voir que son rêve s’est réalisé, qu’elle a pu croire en elle et que beaucoup de personnes aussi ont cru en elle. C’est juste de la joie et du bonheur.

D’un titre à l’autre, vous changez d’univers, au point qu’il est difficile de vous mettre dans une case. Qu’est-ce qui vous pousse, à chaque fois, vers un nouveau son?

C’est surtout une question de personnalité, de ce que j’aime dans la vie. Je peux écouter et apprécier tous les styles de musique. Je pense qu’on est tous un peu comme ça: on peut passer du chaâbi au raï, puis à la pop. Moi, j’essaie simplement de rester fidèle à moi-même et de créer de la musique selon mon humeur du moment. Il y a des périodes où j’écoute énormément de raï, où c’est vraiment ce qui me fait kiffer. Du coup, naturellement, j’ai envie d’en faire à ma manière, à ma sauce. Le plus important pour moi, c’est que, quel que soit le style auquel je m’essaie, je garde toujours ma touche personnelle. Je veux faire les choses du mieux possible, mais surtout d’une manière qui me ressemble à 100%.

Depuis «Taj», on entend dans vos chansons des femmes qui s’affirment. Lorsqu’on vous dit que vous incarnez une forme de féminisme marocain, qu’est-ce que ça vous inspire?

L’homme n’est pas l’ennemi. Il fait partie de nos vies: c’est le papa, le mari, le fils, le frère. Je pense qu’une femme sans homme n’est pas complète, et inversement. On est faits pour coexister. À travers ma musique, je cherche surtout à transmettre un message de force, à encourager les femmes à croire en elles et à réaliser leurs rêves, quels qu’ils soient.

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Aujourd’hui, une femme peut tout faire. Moi, je voulais devenir chanteuse, et j’ai eu la chance d’y parvenir grâce au soutien de mes parents, mais aussi de nombreuses femmes et de nombreux hommes qui ont compté dans ma vie.

À vos débuts, vous vous êtes essayée au rap, puis votre musique a pris d’autres directions. Avec le recul, que retenez-vous de ce passage et quel regard portez-vous aujourd’hui sur la scène rap marocaine?

C’est drôle, parce que j’ai commencé avec de la pop: j’ai commencé avec «Niya», avec «Koulchi Ban», qui sont des sons 100% pop. Le rap, c’était un style qui m’interpellait beaucoup à l’époque, que je trouvais très spécial, et j’étais très curieuse. Moi, je trouve qu’aujourd’hui la scène urbaine au Maroc est extraordinaire. Il y a des artistes magnifiques. Mais quand j’écoute ça, j’ai l’impression que c’est plus de la pop urbaine aujourd’hui. La majorité des artistes qui font ça chantent aussi, et je trouve que c’est très intelligent, parce qu’ils veulent toucher un maximum de personnes. Je trouve que la scène urbaine au Maroc est extraordinaire.

Vous avez terminé «Arabian Heartbreak» enceinte, en disant à l’époque que c’était «compliqué» pour vous. Vous avez ensuite pris une année pour votre fille avant de revenir avec «Carta Rouge». Qu’est-ce que la maternité a changé pour vous?

La sortie de «Arabian Heartbreak» a été très compliquée. Avec les hormones, la fatigue et tout ce qui se passait, ce n’était pas évident. Même pendant ma pause, je continuais à travailler en parallèle. C’était une période où je me suis beaucoup remise en question et où j’ai fait énormément de tri dans ma vie. L’idée de «Carta Rouge» est venue assez naturellement, parce qu’à cette époque, il y avait pas mal de personnes à qui j’avais envie de donner un carton rouge. C’était aussi une manière de marquer mon retour, même si, au fond, je n’avais jamais vraiment quitté la musique.