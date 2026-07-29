Bilan cinématographique 2025 au Maroc: 2 millions d’entrées en salles, des recettes en légère hausse

Les salles de cinéma marocaines ont franchi, en 2025, le cap symbolique des deux millions d’entrées, les recettes générées avoisinant les 130 millions de dirhams. La répartition de ces revenus révèle toutefois une concentration frappante du marché entre les mains d’un nombre très restreint d’exploitants.

Le bilan de l’année fait état de 2.186.106 tickets vendus, pour des recettes totales s’élevant à 129,78 millions de dirhams. Le parc de salles s’est par ailleurs renforcé pour atteindre 87 écrans actifs à travers le Royaume.

Une progression confirmée par rapport à 2024

Ce bilan s’inscrit dans la continuité de l’exercice précédent. Les salles avaient totalisé, en 2024, 2,18 millions d’entrées, pour 127,65 millions de dirhams de recettes et un parc de 78 écrans actifs.

La fréquentation progresse ainsi légèrement d’une année sur l’autre, passant de 2,18 à 2,19 millions d’entrées. Les recettes affichent, quant à elles, une hausse plus marquée, de 127,65 à 129,78 millions de dirhams. Le parc de salles gagne 9 écrans supplémentaires, passant de 78 à 87 écrans. Les recettes progressant plus vite que la fréquentation, cette évolution traduit une légère hausse du prix moyen du ticket.

Un marché sous l’hégémonie de Megarama et Pathé

L’exploitation cinématographique marocaine reste aujourd’hui ultra-concentrée. Deux acteurs majeurs accaparent à eux seuls 90,77% des recettes globales du box-office.

Megarama domine incontestablement le marché grâce à un vaste réseau de 48 écrans. Pathé affiche, de son côté, une performance remarquable avec seulement 12 écrans, consolidant sa position de solide numéro deux. Le reste du marché se partage entre Ciné Atlas et divers exploitants indépendants, pour moins de 10% des recettes.

Casablanca, capitale incontestée du box-office

Casablanca confirme son statut de locomotive du marché cinématographique national. La concurrence y est particulièrement intense entre les deux géants du secteur.

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Pathé Californie a enregistré à lui seul 519.565 entrées, pour des recettes de 43,65 millions de dirhams. Megarama Casablanca a attiré davantage de spectateurs, avec 572.353 entrées, mais affiche des revenus légèrement inférieurs, à 30,23 millions de dirhams. Cet écart souligne une différence notable dans le prix moyen du ticket entre les deux établissements.

Le parc cinématographique marocain poursuit son expansion. Le nombre d’écrans actifs est passé de 70 en 2022 à 81 en 2023, puis a légèrement reculé à 78 en 2024, avant de rebondir à 87 écrans en 2025.

Les pouvoirs publics ont injecté 15,90 millions de dirhams en 2025 à travers le fonds d’aide pour soutenir cette dynamique. Cette enveloppe a été répartie entre 9,4 millions de dirhams pour la création de nouvelles salles, 4 millions de dirhams pour la modernisation des infrastructures existantes et 2,5 millions de dirhams pour la numérisation des équipements.