Biennale Euro-Africa à Anfa Park, Mohammedia et Benslimane: le programme

Le DJ Aziz Konkrite au festival L'Boulevard à Casablanca, en septembre 2026. (PHOTO L'BOULEVARD)

Pour sa première édition hors de ses bases montpelliéraines, la Biennale Euro-Africa a choisi de poser ses valises à Casablanca et sa région, avec une programmation faisant dialoguer le Maroc, l’Afrique et l’Europe par la création. Voici le programme de l’événement :

- Jeudi 15 Octobre

18h - 21h30: Vernissage de l’exposition de Kamel Ghabte: «Onze passages entre deux rives». À Anfa Park.

19h - 21h30: Noss-Noss, Concert du collectif +212. Musique, performance et poésie, avec Adil Smaali, Aziz Konkrite, Widad Mjama, Adil Kaced, Fedwa Misk. À Anfa Park.

22h - 2h : L’After Biennale - Adil Smaali B2B Aziz Konkrite. Après son passage au Boulevard, le DJ Aziz Konkrite revient à Casablanca accompagné du musicien Adil Smaali. Au Backstage, 138 bd Mohamed Zerktouni, Casablanca.

- Vendredi 16 octobre

11h - 12h30: Pique-nique des petits explorateurs par Figures du monde éditions. Ateliers d’expériences scientifiques, d’arts asiatiques ou d’architecture marocaine. À Anfa Park.

15h - 17h: Atelier d’initiation à la bande dessinée. Sabrina Timsit, autrice et fondatrice des éditions Qalam Kalam, initie ados et jeunes adultes aux codes de la BD et du manga. À Anfa Park.

17h30 - 19h: Table ronde: «Méditerranée : circulations anciennes, frontières contemporaines», organisée par «Le Matin». Avec Rachid Boufous et Allié Ndour. À Anfa Park.

18h - 20h: Urban Tour par Liquid Bridge. Immersion 360° dans les cultures hip-hop, avec exhibitions, initiations et questions - réponses autour du breakdance, du skateboard et du hip-hop. À la Maison des Jeunes Ibnou Khaldoun, à Mohammedia.

18h - 21h30: Carte blanche électronique à 4S’ et Piñata Radio. Autour d’une nouvelle génération de DJ’s et producteurs à Casablanca et Montpellier, avec les sons de Mendi, OG Maxwell, Tom Manzarek, Sodfa (Qaboo & Candle) et Ivy Decks. À Anfa Park.

19h - 21h: Cinéma sous les étoiles: «La vie après Siham», de Namir Abdel Messeeh. Entre rires et larmes, ce documentaire rend hommage au cinéma égyptien de Youssef Chahine, dont on célèbre le centenaire. Une projection en arabe et en français, sous-titrée, en partenariat avec la Maison des Mondes Africains. À Anfa Park.

- Samedi 17 octobre

17h - 20h: Vernissage de l’exposition «Fiber — Transformer la matière, croiser les savoir-faire, coudre l’avenir», par Label Oued. Après quatre jours et quatre nuits de travail intensif, designers marocains, ghanéens, mauritaniens et sénégalais nous présentent leurs réalisations. À la Galerie Yasmine Signature, Anfa, Casablanca.

17h30 - 19h: Grand entretien avec Bakary Sambe. En collaboration avec l’Institut français de Dakar et Le Matin. Un échange autour de l’ouvrage du penseur sénégalais sur le thème «Le Maroc africain». À Anfa Park.

18h - 21h30: Concerts et DJ Set : Glitter55 & Friends, avec Atay Synth et Retro Cassetta. Dans la lignée de soirées Fissa à Paris, Bruxelles, Lyon et Montréal, Glitter55 poursuit son exploration des scènes musicales nord-africaines et de leurs diasporas. À Anfa Park.

19h - 21h: Cinéma sous les étoiles: Spécial films d’animation. Projection de courts métrages de jeunes réalisateur·ices de Casablanca et Montpellier suivie du long métrage d’animation «La Grotte Sacrée», de Daniel Minlo et Cyrille Masso. À Anfa Park.

22h - 2h: L’after Biennale - Glitter55 & Friends. Glitter55 et ses amis continuent leur exploration des scènes musicales nord africaines. Au Social Dining Club, 14 Rue Commissaire Le Deuil, Casablanca.

- Dimanche 18 octobre

10h - 18h: Exposition «Fiber — Transformer la matière, croiser les savoir-faire, coudre l’avenir», par Label Oued. À la Galerie Yasmine Signature, Anfa, Casablanca.

11h - 12h30: Pique-nique des petits explorateurs par Figures du monde éditions. Ateliers d’expériences scientifiques, d’arts asiatiques ou d’architecture marocaine. À Anfa Park.

14h30 - 21h30: Block-Party de Liquid Bridge. Journée hip-hop et urban 360°. Live dj set, battle de breakdance, skateboard, open mic, activités participatives. Avec les collectifs Beurdies, Breaking in Morocco et Africa Breaking Academy. Au Skatepark à Anfa Park.

15h - 17h: Atelier d’initiation à la bande dessinée. Avec Sabrina Timsit, autrice et fondatrice des éditions Qalam Kalam, qui initie ados et jeunes adultes aux codes de la BD et du manga. À Anfa Park.

19h - 21h: Cinéma sous les étoiles: «Coup de tampon», de Rachid El Ouali. En collaboration avec Cinémed, en présence de la productrice du film, Ibtissam Chakra el Ouali. À Anfa Park.