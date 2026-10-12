Culture

Femmes metteurs en scène. Festival Jassad 2026: le programme complet de la quatrième édition à Rabat

Dialy, la pièce de théâtre de Naima Zitan de la compagnie Théâtre Aquarium

La quatrième édition du Festival international des femmes metteuses en scène Jassad se tiendra à Rabat du 27 au 30 octobre 2026. Elle réunira six spectacles venus de cinq pays: le Maroc, l’Égypte, l’Espagne, la Grèce et la France.

Par Qods Chabâa
Le 12/10/2026 à 16h23

L’évènement est dédié aux regards féminins. Jassad entend offrir une visibilité aux femmes qui façonnent le théâtre comme metteuses en scène et créatrices de leur propre univers. Cette orientation ouvre un espace de rencontre entre des sensibilités, des écritures et des pratiques scéniques différentes.

L’ouverture officielle est prévue à 19h à la salle du Théâtre national Mohammed V. À 20h, dans la même salle, le public découvrira «Bonne nuit, maman», une création égyptienne mise en scène par Nour Ismaïl. Voici le programme des jours suivants :

Mercredi 28 octobre. La rencontre des metteuses en scène se tiendra à 11h à la salle Gérard Philippe. À 17h30, le Théâtre Al Mansour accueillera «Les funérailles des roses», une création marocaine mise en scène par Iman Jefri. La soirée se poursuivra à 20h à la salle Bahnini avec «Yo soy gente rara», une proposition espagnole signée Loli Botello.

Lire aussi : Mohammedia: le gâchis du théâtre Abderrahim Bouabid, digne de l’Opéra de Paris, à l’abandon depuis 2019

Jeudi 29 octobre. Le colloque du festival «La critique théâtrale au féminin» aura lieu à 11h à la salle Gérard Philippe. À 17h30, le Théâtre Al Mansour présentera «Lettres du pavillon mort», une création grecque mise en scène par Natalia Georgousopoulou.

À 20h, la salle Bahnini accueillera «Iqtibās» de Sarah M. Ce spectacle mêle théâtre, danse, slam et musique en direct. Hayet Darwich et Maxime Lévêque portent cette création avec le musicien Osam. Elle explore notamment la mémoire, l’identité et les liens entre la France et le Maroc.

Vendredi 30 octobre. La compagnie le Théâtre Aquarium accueillera à 11h une masterclass animée par Mouna Belghali. Elle est actrice et enseignante chercheuse. À 19h, la salle Bahnini présentera «Dialy», une création marocaine mise en scène par Naïma Zitan. La soirée de clôture suivra à 20h30 dans la même salle.

Le festival ne se limite pas à la scène. Le colloque sur la critique théâtrale au féminin et la masterclass de Mouna Belghali offrent au public des moments d’échange et de réflexion. La rencontre des metteuses en scène, le 28 octobre, permettra quant à elle de découvrir directement les parcours des créatrices invitées.

Par Qods Chabâa
Le 12/10/2026 à 16h23
#Théâtre#Metteurs en scène#Femmes metteuses en scène#Festival Jassad#Théâtre Aquarium

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