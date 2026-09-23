UAE Moroccan Festival: la deuxième édition s’achève à Casa-Anfa avec le sacre de BURAAK

Le trophée de la UAE President Cup remis à l’entourage de BURAAK, arrivé en tête de l’épreuve disputée samedi à Casablanca. (S.Belghiti/Le360)

Samedi 19 septembre, l’Hippodrome de Casa-Anfa a accueilli la journée de clôture de la deuxième édition du UAE Moroccan Festival, placée sous le signe des courses hippiques et des échanges culturels entre le Maroc et les Émirats arabes unis.

Organisé par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC), en partenariat avec l’UAE President Cup Committee, l’événement a réuni des familles, des passionnés de chevaux et des professionnels de la filière autour d’un programme mêlant compétitions hippiques, animations et représentations culturelles.

Tout au long de la journée, le public a pu assister aux différentes épreuves tout en profitant d’animations destinées à toutes les générations. Un village réservé aux enfants proposait notamment des activités d’initiation à l’équitation. Des représentations folkloriques ont également rythmé la journée, mettant à l’honneur les traditions marocaine et émiratie.

Sur la piste, huit courses ont rythmé la réunion, avec des épreuves réservées aux pur-sang arabes et anglais. Parmi elles, la UAE President Cup (Groupe 3 PA) figurait parmi les principaux temps forts de la journée.

Lire aussi : La SOREC renforce ses partenariats internationaux au salon du cheval d’El Jadida

Disputée sur sable, sur une distance de 1.900 mètres, cette course réservée aux pur-sang arabes de quatre ans et plus a été remportée par BURAAK, déjà vainqueur de l’épreuve lors de la précédente édition au Maroc. Le cheval s’est imposé en 2’12’’63, devant MOSHRIF, deuxième, et MUGHEER, troisième.

BURAAK courait sous les couleurs d’Al Leith Racing, avec Ali Mohamed à l’entraînement et Mohcine Lafram en selle. Dotée d’une allocation de 250.000 euros, soit environ 2,5 millions de dirhams, l’épreuve constituait la quatorzième étape de la 33ème édition de la UAE President Cup, un circuit international consacré à la promotion et au développement du pur-sang arabe.

Lire aussi : Salon du cheval: la SOREC consolide l’héritage équin par des partenariats avec la Hongrie et l’Espagne

Autre épreuve internationale au programme, l’Abu Dhabi Cup (Listed PA), également disputée sur 1.900 mètres, a été remportée par Huda de Carrere. Ines Grine a pris la deuxième place, devant Mellie de Faust, troisième.

Au-delà des résultats sportifs, le festival s’inscrit dans le cadre du partenariat établi entre la SOREC et le UAE President Cup Committee. Cette coopération porte notamment sur le développement de la filière du pur-sang arabe et sur l’accompagnement des propriétaires et des éleveurs.

«Cette deuxième édition confirme la solidité des liens qui unissent nos deux institutions. Le UAE Moroccan Festival s’installe désormais comme un rendez-vous important pour la promotion du cheval pur-sang arabe et témoigne de la capacité de notre filière à organiser des événements d’envergure internationale», souligne Dr Hicham Debbagh, directeur général adjoint de la SOREC.

Lire aussi : Les pur-sang arabes éblouissent les visiteurs du Salon du Cheval d’El Jadida

À Casablanca, ce partenariat se traduit ainsi par l’accueil d’une étape du circuit international, mais également par l’organisation d’un événement ouvert au grand public, associant compétition hippique, animations et mise en valeur des traditions des deux pays.

«Nous sommes très satisfaits du niveau d’excellence de la compétition à Casablanca. La victoire de BURAAK dans l’UAE President Cup illustre parfaitement la qualité des chevaux présents. L’étape marocaine constitue un maillon essentiel de notre circuit mondial de promotion du pur-sang arabe», affirme Faysal Al Rahmani, représentant du UAE President Cup Committee et président de l’IFAHR.

Avec cette deuxième édition, le UAE Moroccan Festival poursuit ainsi son développement autour de deux dimensions: la compétition hippique de haut niveau et la mise en valeur des liens culturels entre le Maroc et les Émirats arabes unis.