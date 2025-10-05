Spectacle grandiose de tbourida au Salon du Cheval d’El Jadida

Les Sorbas de tbourida éblouissent par leurs spectacles au Salon du Cheval d’El Jadida. (K.Sebbar/Le360)

La tbourida s’est imposée comme l’un des temps forts de la 16ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida (du 30 septembre au 5 octobre), avec des exhibitions spectaculaires. Plusieurs moqaddems de «Sorba» (équipes de cavaliers) ont partagé leurs impressions avec Le360.

«Un honneur de participer au salon d’El Jadida»

Pour Charaf El Bahraoui, moqaddem de la Sorba de la région Marrakech-Safi, se produire à El Jadida est un privilège: «Chaque Sorba rêve de prendre part à ce Salon. Pour y parvenir, nous devons fournir des efforts considérables et affronter d’autres équipes de haut niveau dans notre région afin de mériter cette place».

«L’amour du cheval est général: quand un cavalier traverse une rue, tout le monde l’admire. Je viens d’une famille ancrée dans cet héritage: mon père et mon frère étaient moqaddems. La tbourida est un patrimoine marocain ancestral qu’il est impensable de négliger. Le public a d’ailleurs répondu présent en masse», ajoute-t-il.

Abdelhaq Belaouda, moqaddem de la région de l’Oriental, a, quant à lui, exprimé sa joie d’une première participation: «C’est une grande fierté pour moi et mon équipe d’être ici. Nous aimons profondément les chevaux et la tbourida».

Un héritage vivant et protégé

Pour Ibrahim Ennassahi, représentant la région de Guelmim-Oued Noun, la tbourida est une tradition indissociable de l’identité marocaine: «La tbourida, c’est l’authenticité, la culture et l’éthique. Elle coule dans nos veines. Ce patrimoine est désormais préservé et valorisé d’autant plus que Sa Majesté le roi Mohammed VI lui accorde une attention particulière. J’ai eu l’honneur de participer à cette édition, qui a réuni dix-huit troupes venues des différentes régions du Royaume».

Un salon devenu incontournable

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la 16ème édition du Salon du Cheval a réaffirmé son statut de rendez-vous incontournable du monde équin. Véritable vitrine des régions du Maroc et de leur patrimoine, l’événement a, encore une fois, offert un programme riche et diversifié, mêlant compétitions sportives, démonstrations, conférences et animations culturelles.

Les temps forts de la 16ème édition

Parmi les temps forts figuraient les Coupes des champions de chevaux barbes, arabe-barbes et pur-sang arabes, ainsi que les Grands Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI de saut d’obstacles et de tbourida. Nouveauté de cette édition: l’organisation, pour la première fois, d’un concours international de modèles et allures de chevaux pur-sang arabes, catégorie «A» en Title Show, consacrant l’excellence et le rayonnement international de cette compétition.