Dans les coulisses du Salon du cheval d’El Jadida: visite au cœur du chantier

Une des zones du chantier du Salon du cheval d'El Jadida, au Parc des expositions Mohammed VI. (S.Bouchrit/Le360)

Ce 9 septembre, le soleil se lève doucement sur El Jadida, projetant une lumière dorée sur les vastes plaines côtières. À quelques encablures de l’océan, le parc des expositions Mohammed VI bruisse d’une activité intense. Des camions entrent et sortent en cadence, des ouvriers s’affairent autour de structures métalliques qui prennent forme, et l’odeur de bois fraîchement scié se mêle à celle de la poussière des carrières en préparation.

C’est dans ce décor en pleine effervescence que s’est déroulée la visite de chantier consacrée aux préparatifs de la 16ème édition du Salon du cheval d’El Jadida. Sous le regard attentif du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari, accompagné du gouverneur de la province d’El Jadida, Mhamed Atfaoui, et du commissaire du Salon, El Habib Marzak, chaque étape du parcours a été l’occasion de mesurer l’ampleur des travaux.

La progression est rythmée par les haltes devant les infrastructures en gestation: les carrières de compétition, déjà délimitées, promettent d’accueillir bientôt les sabots résonnants des chevaux de tbourida et de saut d’obstacles; les vastes zones d’accueil, encore vides, laissent deviner l’animation des écuries temporaires où convergeront des centaines de montures venues du Maroc et d’ailleurs.

Devant les installations en cours, le ministre a tenu à rassurer: «Les préparatifs avancent de manière satisfaisante. Nous avons toute confiance que cette édition sera réussie et confirmera la place internationale de notre Salon.» Ses mots résonnaient avec le thème choisi cette année: le bien-être du cheval, trait d’union entre les pratiques équestres. Un sujet qui dépasse les murs du salon pour interroger les pratiques d’élevage, de dressage et de soins, et qui traduit une volonté assumée de conjuguer tradition et professionnalisation. Comme le souligne Ahmed El Bouari: «Ce sujet constitue un trait d’union entre les pratiques équestres et s’inscrit pleinement dans la stratégie Génération Green.»

Entre solidarité des équipes et rayonnement mondial

À ses côtés, El Habib Marzak insiste lui aussi sur la dynamique collective qui entoure l’événement: «Les préparatifs se déroulent dans un esprit de dévouement et de solidarité entre les différentes équipes. Cela renforce notre optimisme quant au succès de cette édition.»

Ancré dans la culture et le sport, l’événement s’impose aussi comme une vitrine internationale du Royaume, rassemblant chaque année des participants de plus de quarante pays.

En parcourant les allées encore vides, il faut faire l’effort d’imaginer la métamorphose à venir: les pavillons bruissant de visiteurs, les stands dévoilant les savoir-faire des artisans et des institutions, les conférences où experts et passionnés débattront des grandes tendances du secteur. Mais déjà, l’on percevait, dans cette agitation maîtrisée, l’assurance d’une organisation rodée.

Au programme de cette édition, les compétitions de prestige s’annoncent comme des temps forts: le Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI de tbourida, véritable ode à l’art équestre marocain et le Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI de saut d’obstacles, épreuve phare du calendrier international. Les championnats dédiés aux races Barbes, Arabe-Barbes et Pur-Sang Arabes viendront compléter ce tableau de haut niveau, témoignant de la richesse et de la diversité du patrimoine équin.

Mais le salon ne s’adresse pas seulement aux initiés: un accent particulier sera mis sur les activités pédagogiques pour les jeunes, afin de transmettre l’amour du cheval aux générations futures. Et comme chaque année, les soirées promettent des spectacles équestres d’exception, animés par des troupes marocaines et étrangères, où les chevaux deviendront acteurs de mises en scène grandioses.

Encore silencieux et presque désert ce matin de septembre, le parc des expositions Mohammed VI n’en recèle pas moins les promesses d’un spectacle à la mesure de la passion des Marocains pour le cheval. Du 30 septembre au 5 octobre, il se transformera en une vaste scène où se croiseront traditions, innovations et rêves équestres, pour donner vie à l’un des événements phares du continent africain.