«Bardi», le nouveau film de Tala Hadid, en première mondiale au New York Festival

Le nouveau long-métrage de la réalisatrice et photographe Tala Hadid, intitulé Bardi, fera sa première mondiale le 1er octobre dans le cadre du New York Film Festival. Il a été sélectionné comme pièce centrale de la section Currents lors de la 64ème édition du festival, qui se tiendra du 25 septembre au 12 octobre 2026.

Coproduction réunissant le Maroc (via K Films de Khadija Alami), la France et le Qatar, ce film de 109 minutes offre une immersion au cœur du Maroc central. Mêlant habilement portrait et fabulation, la cinéaste y suit l’univers des cavaliers de la tbourida, une tradition équestre et militaire séculaire datant du XVIème siècle.

Née à Londres d’une mère marocaine, Kenza Alaoui et d’un père irakien, Foulath Hadid, écrivain et spécialiste du Moyen-Orient, Tala Hadid est une artiste multidisciplinaire: réalisatrice, productrice, scénariste, photographe et autrice.

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Diplômée de l’Université Brown puis titulaire d’un MFA de l’Université Columbia, elle réside et travaille principalement à Marrakech. Membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, elle a également été professeure invitée au département Art, Film and Visual Studies de l’Université Harvard en 2025.

Sa carrière cinématographique débute avec Sacred Poet, un premier documentaire consacré à Pier Paolo Pasolini. En 2005, elle signe le court-métrage Your Dark Hair Ihsan, qui remporte le Prix du meilleur court-métrage dans la section Panorama de la Berlinale, un Student Academy Award, ainsi que plusieurs récompenses au Maroc et à l’étranger.

En 2014, elle complète son premier long-métrage de fiction, The Narrow Frame of Midnight, qui retrace le parcours de Zacharia (incarné par Khalid Abdalla) à travers le Maroc, la Turquie et l’Irak pendant la seconde guerre du Golfe. Présenté en première mondiale au Festival de Toronto, le film est ensuite projeté au Lincoln Center de New York, aux festivals de Rome et de Londres, puis décroche le Grand Prix du 16ème Festival National du Film de Tanger. Quelques années plus tard, en 2017, elle réalise le documentaire House in the Fields, une immersion dans la condition féminine au sein d’une communauté amazighe du Maroc. Sélectionné au festival de Berlin, le film y est nommé pour le prix du documentaire Glashütte Original.

Artiste visuelle accomplie, Tala Hadid mène en parallèle une carrière photographique remarquée. Ses œuvres ont été exposées dans des institutions de renommée internationale comme le Museum of Modern Art (MoMA) de New York, l’Institut du Monde Arabe à Paris, le Walker Art Center de Minneapolis, le Smithsonian National Museum ou encore le National Museum of Women in the Arts à Washington. Entre 2010 et 2011, elle conçoit le projet Heterotopia, une série photographique capturant le quotidien d’une maison close à New York. En 2013, la prestigieuse collection Fotografie Portfolio des éditions Stern consacre un volume à son travail.