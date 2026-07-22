Voici le détail des scènes du film «The Odyssey» qui ont été tournées au Maroc

La scène du cheval de Troie offert en offrande à Poséidon a été tournée sur la plage d'Essaouira.

La super production de Christopher Nolan, filmée en caméra Imax, et qui fait un carton plein depuis sa sortie en salles le 15 juillet, a été filmée dans plusieurs pays, parmi lesquels le Maroc, l’Italie, la Grèce, l’Ecosse, l’Islande, Malte et enfin en studio aux États-Unis, à Los Angeles.

Pays par pays, le site spécialisé s’est employé à placer chaque scène du film dans le pays où elle a été tournée. S’agissant du Maroc, on apprend ainsi que la plage sur laquelle le cheval de Troie, enfoui dans le sable, est offert à Poséidon en offrande avant d’être emmené par les Troyens, correspond à la plage d’Essaouira.

La ville de Troie, où est emmenée le cheval par les Troyens, est incarnée par le Ksar Aït Ben Haddou, près de Ouarzazate. Movie Locations explique qu’en plus des remparts de ce village fortifié, «pas moins de soixante structures supplémentaires ont été temporairement ajoutées pour le film, dont le temple d’Athéna à colonnes et les portes de la ville, couvrant au total un hectare (10.200 mètres carrés)».

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Par ailleurs, explique-t-on, «le directeur de la photographie, Hoyte van Hoytema, a équipé ce décor de rangées de LED portables, complétant ainsi les flammes (très soigneusement contenues) pour la spectaculaire destruction de la ville».

Le périple d’Ulysse au Maroc se poursuit dans la ville de Tahanaout, dans le Haouz. En effet, la petite ville à proximité de Marrakech «a également servi de décor pour certaines parties de la cité», est-il indiqué.

Puis, c’est plus au sud, à Dakhla, que le héros d’Homère se dirige quand, rongé par la culpabilité, il voit sa mémoire s’estomper grâce aux fleurs de lotus offertes par la bienveillante Calypso (Charlize Theron) sur l’île d’Ogygie. La plage immaculée d’Ogygie est incarnée par la Dune Blanche de Dakhla, un croissant de sable blanc situé à une trentaine de kilomètres de la ville marocaine.