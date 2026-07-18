Le Maroc de «The Odyssey», une destination épique à visiter, selon le magazine Vogue

Pendant 91 jours, Christopher Nolan a voyagé à travers le monde pour relater l’incroyable voyage du roi d’Ithaque, avec pour principaux décors l’Italie, l’Ecosse, l’Islande, la Grèce et le Maroc.

Un tournage aux dimensions XXL qui a nécessité plus de 600.000 mètres de pellicule IMAX et un budget de 250 millions de dollars. Des chiffres qui donnent le tournis et sont à l’image de l’ambition de ce projet porté par une distribution prestigieuse.

Outre son casting, l’un des aspects les plus impressionnants de ce film, note le magazine Vogue, est qu’il a été tourné presque entièrement en extérieur. Pour le réalisateur, «un véritable cauchemar à réaliser… au sens le plus positif du terme», mais pour les spectateurs, un vrai régal qui donnera envie à plus d’un spectateur de voyager, note la publication.

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En effet, les lieux de tournage du film ont de quoi faire rêver, à l’instar de la Grèce, incarnée par le Péloponnèse, et qui a offert comme décors «la plage de Voidokilia et sa remarquable crique en forme de fer à cheval, le château de Methoni, construit par les Vénitiens au XIIIème siècle, l’Acrocorinthe monolithique dominant Corinthe, la plage préservée d’Almyrolaka et la grotte de Nestor», explique Vogue.

Même topo pour l’Italie où la production s’est installée en Sicile en mars 2025, pour des prises de vue sur l’île de Favignana.

Le Maroc ne manquera pas non plus de séduire les spectateurs et de les convertir en futurs visiteurs, car explique Vogue, «avec ses dunes de sable ondulantes et ses bâtiments en pisé, le Maroc confère à The Odyssey une atmosphère authentiquement antique».

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Au Maroc, le tournage s’est déroulé à Marrakech, à Tahanaoute, dans le Haouz, à Essaouira, à Dakhla, et au sein du ksar Aït Benhaddou, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et qui a servi de décor à Troie. Et la publication américaine de rappeler que «cet ensemble de bâtiments en terre, entouré de hauts remparts, est un lieu de tournage prisé depuis les années 1960, grâce à son architecture historique». On pense ainsi à La Momie, Gladiator, Lawrence d’Arabie ou encore à la série Game of Thrones, parmi les productions à succès qui ont pris le ksar pour décor principal.

Séjourner au Maroc pour marcher dans les pas d’Ulysse et revivre l’épopée d’Homère comme si on y était? Une belle idée que Vogue invite à concrétiser en réservant par exemple un riad dans la médina de Marrakech.