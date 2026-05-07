Culture

Dakhla et Ksar Aït Ben Haddou, au premier plan du nouveau trailer de «L’Odyssée»

"L'Odyssée" de Christopher Nolan se dévoile dans une bande-annonce époustouflante.

L'Odyssée de Christopher Nolan se dévoile dans une bande-annonce époustouflante.

Largement tourné au Maroc, le nouveau film de Christopher Nolan se dévoile davantage à travers une nouvelle bande-annonce aux ambitions spectaculaires.

Par La Rédaction
Le 07/05/2026 à 08h42

Attendu en salles le 15 juillet prochain, L’Odyssée de Christopher Nolan s’impose d’ores et déjà comme l’un des événements cinématographiques majeurs de l’année. Porté par un casting de premier plan et une ambition esthétique à la mesure de l’épopée homérique, le film promet une relecture spectaculaire du mythe.

Parmi les choix de mise en scène opérés par le réalisateur d’Oppenheimer, le Maroc occupe une place stratégique. Ksar Aït Ben Haddou, emblématique village fortifié classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, a ainsi été retenu pour incarner la mythique cité de Troie, théâtre de la guerre relatée dans l’Iliade, opposant Grecs et Troyens.

Reconnaissables entre toutes, les murailles du village marocain, situé dans la province de Ouarzazate, apparaissent dans la bande-annonce, incarnant une Troie assiégée par les Grecs, prise d’assaut par Ulysse et ses guerriers dissimulés dans le célèbre cheval de Troie.

Lire aussi : Cap sur le Sahara marocain: Christopher Nolan, Matt Damon et Zendaya à Dakhla pour le tournage de nouvelles scènes de «The Odyssey»

Dans ces nouvelles images dévoilées lundi par Universal Pictures, les pérégrinations d’Ulysse se poursuivent sur les dunes immaculées de Dakhla. Sur les plages de sable blanc du sud marocain, Matt Damon, qui incarne le héros grec, apparaît errant après un naufrage. Dans ce même décor surgit Charlize Theron, dans le rôle de la nymphe Calypso. La célèbre dune blanche de Dakhla — s’avançant dans la lagune et formant un îlot en son centre — pourrait ainsi prêter ses traits à l’île mythique d’Ogygie, où la magicienne retient Ulysse pendant sept ans.

Pour rappel, ce blockbuster retrace le long périple du roi d’Ithaque vers son île natale, où l’attendent son épouse Pénélope et leur fils Télémaque, incarnés respectivement par Anne Hathaway et Tom Holland.

Par La Rédaction
Le 07/05/2026 à 08h42
#tournage de films étrangers au Maroc#Dakhla#Sahara marocain#Aït Ben Haddou#Ouarzazate

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