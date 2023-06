Azilal: le Musée du Géopark du M’goun ouvre ses portes

Le Musée d’Azilal ouvre ses portes demain mercredi 21 juin. Situé au coeur du Géopark du M’goun, ce musée invite les visiteurs à un voyage dans le temps à la découverte de la géographie et de l’histoire de la région, et offre une véritable immersion dans les merveilles de la flore et de la faune de ce lieu classé «Unesco global Geopark» depuis 2014.

Cet établissement muséal est le fruit d’un partenariat entre la Province d’Azilal, le Conseil régional de Béni Mellal-Khénifra, le Conseil provincial d’Azilal, le Conseil du groupement des collectivités territoriales du Haut et Moyen Atlas, l’Association du Géoparc M’Goun et la Fondation nationale des musées.

Le 21 juin 2023, les portes du musée d'Azilal s'ouvrent au public. Situé en plein cœur du Géoparc du...

D’une superficie couverte de près de 1.720 m2, le Musée d’Azilal donne l’opportunité d’explorer les richesses patrimoniales de la région, dont le squelette monumental de l’Atlasaurus Imelakei, un dinosaure de 17 mètres découvert dans le territoire du Géoparc du M’Goun.

Le rez-de-chaussée comportera également des locaux administratifs, des salles de jeux interactifs pour les plus jeunes ainsi qu’une salle d’exposition permanente. Le sous-sol est quant à lui composé d’une salle réservée aux expositions temporaires et d’un laboratoire.

Dans la liste des 13 thèmes autour desquels va s’articuler le contenu du Musée, on retrouve les ossements des dinosaures et les empreintes de pas de dinosaures découverts dans le territoire du Géoparc, les ressources hydriques et minérales du Géoparc ou encore la transgression du Crétacé.