Avec «B&N (Blanc & Noir)», Kawtar explore les contrastes de sa musique et réinvente son univers artistique

Aujourd’hui, Kawtar ouvre un nouveau chapitre. Grâce à B&N (Blanc & Noir), premier volet d’une trilogie de singles qui se déploiera jusqu’à la fin de l’année, l’artiste ne change pas de voix mais de perspective. Après une discographie qui ne peut entrer dans une seule case: RnB avec Ghanili, pop avec Mali, Afrobeats avec Loco, M-Pop avec Njoum ou encore raï avec Wsst lmraya, l’artiste semble déplacer légèrement le curseur, comme si elle cherchait moins à définir son style qu’à découvrir jusqu’où sa voix peut l’emmener.

Avec B&N (Blanc & Noir), elle pousse cette logique un peu plus loin. Le morceau raconte les zones grises d’une relation toxique, celles où le doute, la manipulation et les contradictions finissent par brouiller les frontières entre ce qui est juste et ce qui ne l’est plus. Alors qu’on pourrait s’imaginer une musique mélancolique pour raconter cette confusion, Kawtar opte plutôt pour le mouvement.

Glitchs, rythmes rapides, mélodies accrocheuses, textures alternatives et énergie hyperpop, le morceau est volontairement intense, parfois presque chaotique, à l’image de cet état émotionnel où tout semble se mélanger. Et au milieu de cette agitation, une chose reste immédiatement identifiable: sa voix.

Celle qui s’est d’abord fait connaître pour ses reprises et ses performances vocales veut désormais laisser davantage de place à l’attitude, au rythme, à l’énergie et à une identité visuelle qui accompagne cette évolution. B&N (Blanc & Noir) marque alors le début d’une nouvelle direction artistique, pensée comme une réinvention plutôt qu’une rupture.

Un deuxième titre est attendu avant la fin de l’année, puis un troisième viendra compléter cette série, de quoi accompagner progressivement le public de Kawtar jusqu’en 2027. Chaque sortie doit révéler une nouvelle facette de cette identité en construction, avec la musique, l’image et l’univers personnel de l’artiste comme pièces d’un même puzzle.

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Et pour comprendre cette nouvelle Kawtar, il faut pourtant revenir à celle qui chantait déjà avant que le public ne connaisse son nom. Dans sa chambre, elle postait ses covers sur Youtube lorsque la musique était alors moins un projet qu’une évidence. Une passion suffisamment ancrée pour qu’aujourd’hui encore, lorsqu’elle parle de son avenir, elle ne se projette pas ailleurs: elle veut faire de la musique, à 100%.

La suite s’écrit à travers plusieurs couleurs musicales. Kawtar ne se contente pas de reproduire ce qui a fonctionné avant elle. Elle expérimente avec une curiosité qui dit beaucoup de sa génération: celle d’une artiste qui grandit dans une culture musicale sans frontières, où les références locales peuvent côtoyer les sonorités venues d’ailleurs.

Son parcours commence alors à dépasser le cadre local. Nommée aux Billboard Arabia Music Awards, elle se produit notamment sur la scène du Bred Festival à Abu Dhabi. Spotify la choisit ensuite pour sa campagne Radar, faisant d’elle la première artiste féminine marocaine sélectionnée dans ce cadre, donnant une nouvelle visibilité à un parcours encore jeune mais déjà tourné vers l’international.

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À l’approche de ses 21 ans, Kawtar se retrouve donc à un moment particulier de sa carrière: suffisamment installée pour que le public ait des attentes, mais encore assez jeune pour pouvoir se réinventer sans avoir à regarder constamment derrière elle. B&N (Blanc & Noir) arrive dans cet entre-deux. Le titre ne cherche pas à effacer la Kawtar que le public connaît mais lui ajoute plutôt une nouvelle dimension.

Et si B&N (Blanc & Noir) parle justement de tout ce qui se brouille entre deux extrêmes, Kawtar semble, elle, avoir choisi de ne pas trancher. Elle préfère explorer les nuances, changer de rythme, de texture et de couleur, quitte à surprendre. Le public connaît déjà la voix. Les prochains morceaux lui permettront peut-être de découvrir tout ce qu’il y a autour de l’artiste.