Art Explora, le festival sur un bateau, accostera bientôt à Tanger

Un nouvel évènement fait son entrée dans la liste des festivals. Nous avons nommé Art Explora, un concept original, gratuit et itinérant, organisé par la Fondation éponyme, en collaboration avec la commissaire Laila Hida, assistée par Inès Yahiaoui. Ce paquebot culturel fera escale au port de Tanger du 20 au 29 septembre, puis à celui de Rabat du 11 au 17 octobre.

Le festival se déploie à bord d’un bateau-musée pouvant accueillir jusqu’à 2.000 visiteurs par jour, et propose des expériences immersives en partenariat avec le Musée du Louvre, l’Ircam (l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique) et le Centre Pompidou. Le programme comporte également des manifestations à quai, dans un ensemble de pavillons d’exposition imaginés par Jean-Michel Wilmotte, et hors les murs dans divers lieux des villes hôtes.

Un bateau-musée de 47 mètres

Ce bateau-musée, long de 47 mètres de long et large de 18 mètres , est doté d’un mât de 55 mètres habillé de voiles dessinées par l’artiste Laure Prouvost, portant un message universel et fédérateur. Symbole d’évasion et de découverte, le catamaran concentre en lui une part unique d’aventure et d’imaginaire. Naviguant de ports en ports, lieux d’échanges par excellence, il connecte des mondes, des cultures et des acteurs.

Après des premières escales réussies à Malte et à Venise, le festival et son bateau-musée ont été inaugurés officiellement lors d’une grande étape à Marseille en juin dernier accueillant près de 60 000 personnes.

«Ce festival pluridisciplinaire est une proposition novatrice et audacieuse qui challenge les formats classiques de présentation et de représentation de l’art. À travers l’expérience immersive du bateau, mais aussi l’espace commun du village, il appelle naturellement à investir la scène centrale avec des formes d’expression artistique en lien avec des traditions populaires et vernaculaires qui caractérisent de nombreuses cultures du pourtour méditerranéen», confie la commissaire d’exposition Laila Hida.

Vingt escales dans 15 pays de la Méditerranée

Jusqu’à l’automne 2026, le festival visitera pas moins de 20 ports à travers 15 pays de la Méditerranée, offrant la possibilité aux artistes, aux commissaires d’exposition, aux institutions, aux associations et aux ONG d’aller à la rencontre de tous les publics autour d’un festival dont le contenu s’ancre dans le patrimoine et les enjeux de chaque pays visité. Collectivement, ils imagineront une nouvelle vision de la Méditerranée, berceau de grandes civilisations et creuset de nombreuses cultures.