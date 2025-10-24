«Amazigh Hair Couture»: les traditions capillaires ancestrales du Maroc élevées au rang d’art vivant à Doha

M7, l’épicentre de l’innovation et de la création au Qatar dans les domaines du design, de la mode et de la technologie, s’apprête à inaugurer «Amazigh Hair Couture», une exposition inédite qui célèbre l’art, le patrimoine et le symbolisme culturel des traditions capillaires amazighes, en particulier celles du Maroc.

Cette exposition rend hommage aux rituels ancestraux de la chevelure amazighe, autrefois exotisés par le regard colonial, aujourd’hui réhabilités comme langage d’expression personnelle, de souveraineté et de fierté culturelle. S’appuyant sur une histoire remontant à la période néolithique, vers 10.000 avant J.-C, elle explore comment, du tressage à la parure, les cheveux incarnent la mémoire, la beauté et la résistance au sein des cultures matrilinéaires amazighes.

Organisée en quatre zones — Racines et rituels, Corps et âme, Recadrer le regard et Créer la continuité —, l’exposition propose un dialogue entre archives et pratiques contemporaines. À travers des photographies d’art, des œuvres textiles, des installations capillaires et olfactives, des documents ethnographiques et des pièces issues des Musées du Qatar, le visiteur est invité à découvrir les cheveux comme vecteur de mémoire, de soin et d’héritage intergénérationnel.

Les œuvres exposées, issues d’artistes marocaines tels que Ilham Mestour, Lalla Essaydi et Amina Agueznay, tissent un lien entre traditions ancestrales et expression contemporaine, tout en interrogeant l’appropriation et la commercialisation des esthétiques amazighes dans la mode et les médias mondiaux.

Commissariée par Rajae El Mouhandiz, artiste interdisciplinaire basée à Rotterdam, et dirigée artistiquement par Ilham Mestour, coiffeuse et créatrice d’origine marocaine installée aux Pays-Bas, l’exposition s’impose comme un hommage vibrant à la femme amazighe.

«Mon travail continue de rendre hommage aux femmes qui m’ont précédée. Les cheveux ne sont pas seulement synonymes de beauté ; ils sont un symbole de lignée, de force et de mémoire», confie Ilham Mestour dans un communiqué. «À travers cette exposition, je rends hommage à mes origines amazighes en transformant des rituels hérités en œuvres à l’échelle mondiale, perpétuant ainsi les voix du passé».

De son côté, la commissaire Rajae El Mouhandiz décrit le projet comme une archive vivante: «Amazigh Hair Couture est plus qu’une exposition; c’est un hommage aux femmes qui ont tissé la résistance dans des tresses et gravé la mémoire dans la forme».

Le projet s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre M7 et Ilham Mestour, initiée lors de la masterclass Mastering Hair, et témoigne de la volonté de M7 d’offrir une plateforme aux designers et artistes arabes et nord-africains pour revendiquer la paternité de leurs récits et transmettre leurs traditions dans une approche à la fois contemporaine et enracinée.

Du 27 octobre 2025 au 12 janvier 2026M7, Msheireb Downtown Doha – Boîte blanche, rez-de-chaussée.