Abdellah Taïa dans la course au Prix Renaudot pour le centenaire de la récompense

Voilà une nouvelle qui réjouira les lecteurs marocains et francophones de l’écrivain. Avec la parution de son nouveau roman chez Julliard, «Debout dans tes rêves», Abdellah Taïa vient d’intégrer la première sélection du prix Renaudot 2026, dévoilée ce jeudi chez Drouant, institution gastronomique parisienne depuis 1880.

Cette annonce est d’autant plus symbolique qu’elle marque le centième anniversaire de cette prestigieuse récompense littéraire française, créée en 1926 par des journalistes et critiques littéraires qui attendaient les résultats du prix Goncourt.

Publié le 20 août dernier aux éditions Julliard, «Debout dans tes rêves» s’inscrit dans la continuité du précédent roman de l’auteur, «Le Bastion des larmes». Le récit suit le parcours de Majid, un jeune Marocain homosexuel venu à Paris au début des années 2000 pour étudier à la Sorbonne. Confronté à la précarité et aux tracasseries administratives liées au renouvellement de son titre de séjour, le personnage trouve un ancrage inattendu en devenant baby-sitter de Gabriel, un petit garçon de trois ans issu d’un milieu aisé. Entre les deux, un lien profond se tisse au fil des années, faisant de ce roman une œuvre à la fois intime et universelle sur l’exil, la précarité et la tendresse.

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Aux côtés d’Abdellah Taïa, seize autres romans figurent sur cette première liste, parmi lesquels des noms déjà présents dans d’autres grands prix de la rentrée littéraire, comme Ananda Devi, Philippe Jaenada, Boris Bergmann ou encore Thélyson Orélien. Neuf essais complètent cette sélection initiale, avec notamment des ouvrages de Nathan Devers, Sonia Devillers ou Olivier Rolin. Fait notable, six auteurs de cette liste - dont Abdellah Taïa ne fait pas partie - se retrouvent également dans la sélection du Prix Goncourt, signe d’une rentrée littéraire particulièrement disputée.

Beigbeder aux commandes du jury pour le centenaire

Pour cette édition symbolique, la présidence du jury a été confiée à l’écrivain et critique littéraire Frédéric Beigbeder, entouré pour l’occasion de Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, ainsi que de Mohammed Aïssaoui, Patrick Besson, Dominique Bona, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Franz-Olivier Giesbert, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Jean-Noël Pancrazi.

Le jury doit se réunir une nouvelle fois le mercredi 7 octobre à l’Hôtel de Massa pour établir une deuxième sélection, avant de désigner les finalistes le 28 octobre. Le nom du lauréat sera dévoilé le mardi 3 novembre 2026 chez Drouant, selon la tradition qui veut que le Renaudot soit proclamé le même jour que le Goncourt.

Le lauréat 2026 succédera à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, récompensée l’an dernier pour «Je voulais vivre» (Grasset), dans lequel elle redonnait la parole à Milady de Winter, personnage des «Trois mousquetaires» d’Alexandre Dumas.