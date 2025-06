Un été à The View Agadir

Cet été, The View Agadir propose une hospitalité augmentée. Rien n’est forcé, tout est possible: late check-out, early check-in et bien plus encore.

Dès le matin, les journées s’amorcent lentement. Un réveil en terrasse face à l’Atlantique, une promenade pieds nus sur le sable, un cours de yoga pour s’ancrer dans le moment. Puis viennent les plaisirs calmes: une lecture au bord de la piscine, un soin au spa, un déjeuner léger au Dieilli où la vue s’invite à table.

Les familles trouvent leur rythme, entre baignades, jeux et instants partagés. Les enfants s’épanouissent au kids club, pendant que les adultes profitent d’une journée sans tension, rythmée par leurs envies. Au Kids Club: ateliers, jeux, découvertes, le tout encadré avec justesse. Les parents respirent.

Les piscines extérieures chauffées deviennent un vrai point de repère, on y glisse sans hésiter. Le spa Amaya reste un incontournable. Massages précis, soins inspirés du Maroc et d’ailleurs, hammam enveloppant…

Le soir venu, le Buddha-Bar monte d’un cran. Le son, les saveurs, les lumières créent un autre rythme. On y prolonge la journée avec une autre énergie, plus libre, plus festive.

Sans oublier, le Sensya, véritable restaurant italien, aux commandes Francesco Franzese, chef étoilé Michelin.

The View Agadir incarne une idée simple du séjour: un moment pour se reconnecter à soi, aux autres, au monde. Ici, L’été ne se vit pas. Il se savoure.