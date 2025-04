The View Agadir, Bouznika et bientôt Rabat: carnet d’adresses d’un hédoniste moderne

À Bouznika, une adresse bien être avant tout

Aux portes de Casablanca et à deux battements de cœur de Rabat, The View Bouznika a su imposer son tempo. Ici, le voyageur pressé se transforme en flâneur éclairé.

Ce n’est pas un simple hôtel en bord de mer: c’est une halte choisie, une pause volontaire dans l’agitation ambiante. Au cœur de cette expérience, le Wellness Center déploie plus de 3.000 m² entièrement consacrés à la relaxation, la revitalisation et la régénération. La mer n’est jamais loin. Ni le plaisir de se retrouver.

À Agadir, un nouveau souffle à la ville

C’est sur la côte atlantique que The View signe son dernier manifeste. Loin des clichés d’une station balnéaire assoupie, The View Agadir convoque une autre idée du luxe: solaire, et résolument sensorielle. Ici, l’architecture épouse l’horizon marin, les hébergements s’ouvrent sur le large comme autant de promesses de contemplation, et les espaces de vie vibrent au rythme d’une programmation culinaire et festive pensée comme un écosystème.

Avec ses restaurants signature: Mima Kitchen signe sa carte Fusion Marocaine, le Sensya présente une Italie d’auteur signé par un chef étoilé. Le Buddha-Bar Agadir, emblème de la scène nocturne internationale, insuffle à la ville une énergie nouvelle.

Amaya, un spa pour prolonger l’éveil des sens. Et partout, cette sensation d’être au bon endroit, au bon moment. Les pieds dans le sable, l’âme légère.

L’adresse installe Agadir sur la carte d’un hédonisme nouveau, affranchi des codes. En journée, on ralentit, on respire, on s’ancre. Le soir venu, les lumières s’allument, les corps dansent, les assiettes racontent des histoires d’ici et d’ailleurs.

L'hôtel The View Agadir

Prochaine ouverture: la Capitale

The View Rabat ne se contente pas d’offrir une vue, niché en hauteur, ce flagship en pleine métamorphose sera tout à la fois une scène sociale, un hub urbain, un point de ralliement pour les explorateurs du quotidien.

On y croisera des esthètes, des leaders, des curieux, des voyageurs et des locaux. On y mangera italien au Cicchetti, on vibrera au rythme du Buddha-Bar, on appréciera la vue et la mixologie du Secret 8. Le tout dans un décor qui embrasse la ville tout en lui offrant un supplément d’âme.

Trois lieux, une seule griffe

Partout, la même signature. Celle d’un hédonisme moderne, exigeant, curieux. Chez The View, l’élégance ne fait pas de bruit, le service a le goût du sur-mesure, et chaque détail, du mobilier aux rituels d’accueil, raconte une vision précise: celle d’un Maroc vibrant, en dialogue constant avec le monde.