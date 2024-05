Agadir: un nouveau bijou fait son entrée dans la collection des hôtels The View

Redéfinissant l’expérience de l’hospitalité de luxe au Maroc depuis 2017, la chaîne hôtelière The View ajoute un nouveau joyau à sa collection avec l’ouverture, le 1er mars dernier, d’un nouvel hôtel à Agadir. Avec 272 chambres et suites conçues pour répondre aux plus hautes exigences de luxe aux standards internationaux, cette propriété capture la magie de la touche locale.

The View Agadir propose un large choix d’hébergement, alliant élégance et confort et invitant à la détente dans un décor où le blanc et les teintes océanes créent une atmosphère sereine. Le tout agrémenté de terrasses ou balcons privés, avec une vue imprenable sur la piscine, le jardin luxuriant, le littoral et l’océan, afin de satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante aux goûts raffinés.

L'hôtel The View Agadir

The View Agadir invite sa clientèle à un voyage sans précédent dans le monde de l’art culinaire, où se dégustent les plaisirs de la gastronomie néo-marocaine et les délices internationaux. Au menu, pas moins de quatre restaurants: le Mima Kitchen et ses saveurs inspirées de tout le Royaume, sous la supervision de la célèbre cheffe Assia Manar, le Sensya, dirigé par le chef étoilé Michelin Francesco Franzese et sa touche italienne, Le Parcours des sens, et ses délices matinaux, et Le Chay Lounge, salon de thé aux ambiances marocaines à la fois traditionnelles et chic. Chacun de ces espaces offre une aventure culinaire unique et inoubliable.

Les clients en quête d’ambiances festives apprécieront la musique électro-lounge du DJ résident au bar de la piscine, Le Dielli, tandis que le Cedar Bar accueille, le soir venu, des spectacles de musique live. L’emblématique Buddha Bar, synonyme de nightlife et de musique du monde, qui ouvrira ses portes à The View Agadir en juin 2024, complète la liste.

Une escapade de détente à l’Amaya Spa

Autre marque de fabrique de la collection The View, le bien-être est bien évidemment au rendez-vous au The View Agadir, avec le sanctuaire de wellness qu’est l’Amaya SPA. Et ce, avec des espaces somptueusement conçus sur une superficie de 1.500 m2 par les soins du célèbre designer d’intérieur Imad Rahmouni.

Lire aussi : Quand The View Bouznika redéfinit le luxe et le bien-être

L’architecte a habilement puisé son inspiration dans les ambiances traditionnelles marocaines, tout en intégrant dans les lieux divers équipements contemporains et high-tech, qui côtoient des meubles soigneusement sélectionnés, créant ainsi un Spa de pointe respectant l’éthique et la culture du Maroc. L’Amaya Spa propose une large gamme de soins, offrant à sa clientèle un véritable rééquilibrage naturel en agissant avec délicatesse et expertise sur leur mieux-être physique et émotionnel.

Un cadre luxueux pour le business et le sport

Pour ses invités d’affaires et de conférences, The View Agadir reste fidèle à la réputation qu’il s’est forgée, en fournissant la technologie la plus avancée pour les réunions et autres séminaires. The View MICE Forum, avec ses équipes spécialisées pour chaque type d’évènement, se fait ainsi le lieu par excellence pour les entreprises cherchant à offrir à leurs collaborateurs et partenaires un espace luxueux et stimulant.

Enfin, pour les clients à la recherche d’activités, The View Agadir offre une expérience unique où les amateurs de surf, les passionnés de golf et les férus d’excursions dans la nature trouveront leur bonheur. Niché dans la ville d’Agadir, The View Agadir promet des journées ensoleillées sur les vagues de l’océan Atlantique, des parties de golf palpitantes sur des parcours renommés et des escapades inoubliables dans l’arrière-pays pittoresque.

Lire aussi : The View Hotel, un nouveau cinq étoiles qui ouvre ses portes à Rabat

Avec de telles caractéristiques, The View Agadir symbolise l’évolution remarquable de la ville et s’inscrit dans la dynamique de sa métamorphose actuelle, rappelant son âge d’or des années 1970. «The View marque une nouvelle ère pour l’hospitalité à Agadir. Avec de plus en plus de voyageurs visitant la ville, l’un des plus grands défis pour l’industrie de l’hospitalité a été d’accommoder leurs besoins évolutifs et sophistiqués, en embrassant la culture, sans compromettre leurs attentes en matière de style de vie», déclare Salah-Eddine Benhammane, directeur de la région sud du Conseil régional du tourisme d’Agadir.