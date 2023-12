Un hôtel marocain primé au Versailles World Prize

C’est encore un établissement hôtelier marocain qui vient de se voir primé par un prestigieux prix international. L’hôtel Olinto Atlas Mountain Retreat, situé dans la vallée de Ouirgane dans le Haut Atlas, a ainsi remporté le Prix Versailles World Prize 2023, dans la catégorie Hôtels.

Le jury du Prix Versailles 2023 a été présidé par le célèbre designer libanais Elie Saab, indique la Fondation Jardin Majorelle, cité par le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du vendredi 22 décembre.

Annoncé chaque année à l’UNESCO depuis 2015, le Prix Versailles est un ensemble de compétitions architecturales mettant en lumière les plus belles réalisations contemporaines au niveau mondial, fait savoir la même source, notant que les critères adoptés par le jury incluent l’innovation, la créativité, l’écho au patrimoine local et l’efficacité écologique.

Inauguré fin 2022, Olinto Atlas Mountain Retreat est né de l’imagination de l’hôtelier pionnier basé à Marrakech, Fabrizio Ruspoli. Avec seulement neuf pavillons d’hôtes, chacun avec son jardin privé entouré de murs traditionnels en terre, Olinto est un havre de tranquillité dans un magnifique cadre montagnard. L’Hôtel se veut un endroit idéal pour explorer les paysages, la culture et les traditions locales.

Olinto a indiqué espérer que ce prix prestigieux attirerait davantage de touristes. «Situé au pied des montagnes du Haut Atlas, Olinto invite ses clients à s’immerger dans la cuisine et l’artisanat marocain lors d’une retraite dans l’un des neuf pavillons saisissants», écrit pour sa part le célèbre magazine américain Spaces pour décrire les lieux. «L’hôtel est situé au-dessus du village berbère d’Imlil, à environ une heure de Marrakech, dans un territoire en grande partie intact qui compte une réserve de chasse et le parc national du Toubkal comme voisins les plus proches», lit-on encore.

Les visiteurs peuvent admirer le paysage bucolique depuis l’un des neuf pavillons d’Olinto, qui dégagent une ambiance intemporelle grâce au propriétaire, le prince Fabrizio Ruspoli di Poggio Suasa. En prime, chaque pavillon est entouré de son propre jardin privé et de murs en terre, tandis que certains disposent de piscines chauffées décorées par des artistes locaux.