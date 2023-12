Le Maroc dans le top 10 des destinations les plus recherchées sur internet

Chaque année, Google publie ses données «Year in Search», un rapport montrant ce que les utilisateurs ont recherché sur Google au cours des 12 derniers mois. Ce rapport place le Maroc en tant que 10e destination la plus «googlée» au cours de l’année 2023, indique le magazine américain spécialisé en tourisme, Condé Nast Traveller.

La même source estime que malgré le séisme qui a frappé le Royaume en septembre dernier, «la réponse des voyageurs a été forte». «Il n’est pas fréquent que le voyage soit la réponse à une crise, mais comme le tourisme est la principale source de revenus du Maroc, dans ce cas, c’était nécessaire. Les voyageurs ont été encouragés à continuer à visiter le pays pour explorer tout ce qu’il a à offrir, et il en a beaucoup», précise Condé Nast Traveller qui met en avant la richesse du pays. «Un écrin de couleurs, d’images et de sons dans ses villes, et une vaste étendue d’histoire et de culture au-delà. Nous ne sommes pas surpris que le soutien accordé à ce joyau de pays figure dans le top 10 cette année», lit-on.

Le Maroc est devancé par Malte (9), l’Egypte (8), la Thaïlande (7), Chypre (6), la Croatie (5), le Portugal (4), l’Italie (3), l’Espagne (2) et la Grèce qui complète ce top 10 à la première marche du podium.

Rappelons que récemment, Rabat a été désignée par le même magazine américain comme un des «Meilleurs endroits à visiter en 2024».

Dans sa présentation, le magazine américain parle des festivals de musique branchés, d’une architecture de renom, des hôtels de luxe, soulignant que l’année 2024 apporte une vague de nouveautés à Rabat, l’une des quatre villes impériales du pays qui, relève-t-il, «a longtemps été ignorée par les voyageurs attirés par la beauté séculaire de lieux tels que Marrakech, Fès et Tanger».

Une des attractions les plus remarquables dont on parle beaucoup est la future Tour Mohammed VI qui est prédestinée à obtenir la certification LEED Gold et HQE, et à devenir la plus haute et la seule flèche de ce genre en Afrique.

Le magazine américain parle aussi du nouveau Grand Théâtre de Rabat et du retour du festival Mawazine, «le plus grand festival d’Afrique, qui a attiré des célébrités telles que Rihanna et Mariah Carey».

Le magazine évoque aussi l’ouverture de plusieurs hôtels de luxe, ce qui facilitera le séjour des visiteurs dans la ville, citant entre autres, le tout nouvel hôtel Fairmont de la Marina Rabat-Salé et le Conrad Rabat Arzana qui marquent tous deux le début d’une nouvelle ère de luxe moderne dans la capitale du Royaume.

Il s’agit également de l’ouverture très attendue du Four Seasons Hotel Rabat à Kasr Al Bahr à la fin de 2023, ainsi que du Ritz-Carlton Rabat Dar Es Salam.