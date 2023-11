Deux nouveaux hôtels à Marrakech en 2026: The Ascott Limited confirme ses ambitions au Maroc

The Ascott Limited, un des principaux opérateurs d’appartements hôtels et de services de conciergerie, renforce sa présence au Maroc. La filiale du Singapourien CapitaLand, l’un des plus grands groupes immobiliers en Asie, annonce l’ouverture de deux hôtels à Marrakech d’ici le quatrième trimestre 2026: The Ascott Hivernage et The Unlimited Collection Hotel, deux nouvelles enseignes qui disposeront d’une capacité totale de 190 chambres.

D’après le site britannique Business Traveller, spécialisé dans les voyages d’affaires, The Ascott Hivernage sera, comme son patronyme l’indique, implanté au cœur du prestigieux quartier de l’Hivernage, et proposera une centaine de chambres, réparties entre des studios et des appartements d’une et deux chambres. The Unlimited Collection Hotel, qui comptera 90 chambres et suites, prendra place dans le quartier de Guéliz.

Ouverture de deux hôtels à Casablanca en 2025

«Nous sommes ravis d’annoncer une nouvelle expansion en Afrique du Nord, un territoire débordant de possibilités, avec un secteur hôtelier qui devient rapidement l’un des plus dynamiques du continent africain», a déclaré Vincent Miccolis, directeur général d’Ascott Limited, en charge de zone Moyen-Orient, Afrique, Turquie et Inde (MEAT). «Ces nouvelles unités s’alignent parfaitement avec notre objectif d’expansion de 5.500 unités supplémentaires dans la région MEAT d’ici 2025», a-t-il ajouté.

Les deux futurs hôtels marrakchis viendront s’ajouter à Citadines Connect Belvédère et Citadines Racine, deux autres projets de The Ascott Limited en construction depuis 2021 à Casablanca, d’une capacité de 183 chambres et dont les ouvertures sont prévues au premier trimestre 2025.

The Ascott Limited dispose de plus de 920 propriétés dans plus de 40 pays en Asie-Pacifique, en Asie centrale, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis. En Afrique, la compagnie est notamment active à Djibouti, à travers Citadines City Centre Djibouti (83 chambres), dont l’ouverture est prévue en 2024.