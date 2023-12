La nouvelle vie du Sheraton Casablanca, devenu Marriott

Le nouveau Casablanca Marriott Hotel se met en ordre de bataille sur le segment du tourisme d’affaires. Le magazine Challenge indique à ce titre que trois ans après son rachat, l’entreprise Delma d’investissements touristiques, propriétaire de l’ex-Sheraton de Casablanca, augmente son capital en le hissant à 170,4 millions de dirhams après l’injection par les actionnaires, le capital-investisseur britannique Actis et la société de gestion hôtelière Westmont Hospitality Group basée au Canada, de 160 millions de dirhams.

Cette recapitalisation massive devrait permettre au nouveau Casablanca Marriott Hotel, inauguré officiellement le 25 mai dernier, de devenir un lieu dynamique et animé au cœur de la ville, sur le créneau du tourisme d’affaires. «Il faut dire que sur ce segment, la concurrence est devenue rude sur le pentagone hôtelier des 5 étoiles, formé par le Grand Mogador Casablanca, le Farah Casablanca dont les murs viennent d’être cédés par Al Ajial (ex Consortium maroco koweitien du développement –CMKD-) à la filiale marocaine de la société ibérique Barceló Hotels Mediterráneo, le nouveau Casablanca Marriott Hotel, le Royal Mansour Casablanca qui rouvrira officiellement ses portes en janvier 2024 après avoir été entièrement démoli et reconstruit, et enfin le Hyatt Regency Casablanca», lit-on.

Doté de 305 chambres, l’ex-Sheraton de Casablanca contribue depuis quelque mois à renforcer l’offre d’hébergement à Casablanca. Surtout, il améliore les infrastructures MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) de la capitale économique en proposant 18 salles de réunion équipées de dernières technologies audiovisuelles de pointe.

Pour rappel, Actis et Westmont Hospitality Group, avaient racheté l’hôtel 5 étoiles situé sur l’Avenue des FAR pour 400 millions de dirhams auprès de la Société maroco-émiratie de développement (Somed) et du Fonds Abu Dhabi pour le développement. Depuis, les propriétaires ont investi 100 millions de dirhams dans une vaste opération de rénovation de l’établissement. Cette cure de jouvence a concerné tous les espaces de l’hôtel afin d’harmoniser l’ensemble.

«Depuis le 1er décembre, le nouveau Casablanca Marriott Hotel est dirigé par Thomas Greggory en tant que nouveau directeur général. Ce dernier était à la tête de prestigieux établissements à travers le monde. Son dernier rôle en tant que General manager au Park Hyatt de Saadiyat, Abu Dhabi, s’est démarqué par une gestion réussie de la stratégie post pandémie», précise Challenge. Sa carrière comprend des postes de direction au Hyatt Regency Casablanca, Movenpick Mansour Eddahbi & Palais des Congrès à Marrakech, au Molitor Mgallery by Sofitel à Paris, et au Sofitel Casablanca Tour Blanche.