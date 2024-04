Quand The View Bouznika redéfinit le luxe et le bien-être

The View Bouznika est un incontournable de l’itinéraire santé et bien-être. Les voyageurs apprécieront les chambres et suites avec vue sur l’océan ou encore la vue sur les greens verdoyants du Golf Bahia.

The View Bouznika offre une échappée belle vers la détente. Ses hôtes seront accueillis dans des chambres et suites offrant des vues imprenables sur l’océan ou les paisibles greens du Golf Bahia, promettant ainsi un séjour empreint de tranquillité et d’évasion. L’hôtel se distingue par sa Wellness Clinic de 3.200 m², conçue comme un sanctuaire dédié au bien-être mental, physique, et émotionnel.

La Wellness Clinic offre une variété de programmes axés sur la revitalisation et la détente, incluant thalassothérapie, cures détox, rituels de revitalisation, massages, soins corporels, activités aquatiques, consultations diététiques et séances de coaching sportif. Ces programmes sont spécialement conçus pour renforcer le système immunitaire, stimuler l’énergie, améliorer l’immunité et équilibrer le corps et l’esprit dans un environnement propice à la relaxation.

Au-delà de son engagement envers le bien-être, The View Bouznika s’impose également comme une destination gastronomique d’exception, promettant un voyage culinaire enrichissant à travers des restaurants distincts. Les hôtes peuvent se délecter de tapas et de cuisine espagnole au Chiringuito, de plats méditerranéens et locaux au Le V et d’une authentique cuisine italienne à l’Isola Ristorante.

Positionné stratégiquement entre Rabat et Casablanca, The View Bouznika bénéficie d’installations de pointe pour les voyageurs d’affaires, les conférences et les événements corporate, offrant des espaces et équipements d’excellence. L’hôtel est également le cadre idéal pour les mariages, événements spéciaux, et réceptions, grâce à un service sur mesure et une attention méticuleuse aux détails.

Une ode au raffinement

The View Hôtels se distinguent par leur capacité à créer des établissements profondément ancrés dans leur localité, offrant des intérieurs qui se fondent harmonieusement avec l’extérieur et vivent au rythme de la vue. De Rabat à Agadir, et désormais Bouznika, chaque hôtel de la chaîne reflète une élégance discrète, une atmosphère chaleureuse et une fusion subtile entre le monde des affaires et celui des loisirs.

L’enseigne célèbre l’hospitalité marocaine, reconnue pour sa générosité et son authenticité, tout en mettant l’accent sur l’élégance, la tradition et une modernité sans cesse renouvelée. Un engagement qui repose sur la philosophie de la marque basée sur cinq piliers essentiels: une offre gastronomique originale, le bien-être sous toutes ses formes, une offre MICE innovante, le divertissement et la durabilité.